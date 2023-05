Tina Turner, la icónica y poderosa figura de la música, ha dejado una huella imborrable con su voz inconfundible y su enérgica presencia en el escenario. Su grandeza trasciende el éxito artístico convirtiéndola en un símbolo de superación y resiliencia. Repasamos sus seis mejores canciones.

La música llora la pérdida de una de sus voces más icónicas de las últimas décadas. Tina Turner, una de las figuras más destacadas de la escena musical, nos ha dejado a los 83 años después de luchar una larga batalla contra una enfermedad. Durante décadas, cautivó a audiencias de todo el mundo con su talento excepcional y su estilo único. Su carrera despegó en la década de 1960 como parte del dúo musical Ike & Tina Turner, donde su voz poderosa y su energética actuación no tardaron en demostrar que estábamos ante una artista de época.

Sin embargo, fue en su carrera en solitario cuando Tina Turner alcanzó el estatus de leyenda. Éxitos atemporales como “What’s Love Got to Do with It”, “Proud Mary” y “Simply the Best” resonaron en las listas de éxitos y se convirtieron en himnos generacionales. Además de su talento musical, Tina Turner también inspiró a muchos con su historia personal de superación y resiliencia. Su grandeza artística y su impacto en la industria musical continuarán siendo recordados y admirados en los años venideros.

La grandeza de Tina Turner trasciende su éxito musical. Su autenticidad, su espíritu indomable y su habilidad para conectarse emocionalmente con el público son cualidades que la convirtieron en una fuerza imparable. Su voz rasposa y apasionada era capaz de transmitir una amplia gama de emociones, desde la vulnerabilidad hasta la fuerza y la determinación.

También demostró que no hay límites para el talento y el éxito, y rompió barreras raciales y de género en la industria de la música. Su energía en el escenario era incomparable, y su capacidad para mantener al público en vilo durante sus actuaciones es un testimonio de su presencia magnética. Tina Turner dejó una huella imborrable en la historia de la música y su legado perdurará como una inspiración para futuras generaciones de artistas y amantes de la música. Destacamos a continuación seis canciones que son testimonios de su grandeza.

Proud Mary (1971)

Las mejores canciones de Tina Turner

“Proud Mary” es una emblemática canción interpretada por Tina Turner que se ha convertido en un himno del rock y el soul. Lanzada en 1971 como parte del dúo musical Ike & Tina Turner, esta canción escrita por John Fogerty rápidamente se convirtió en uno de los mayores éxitos de la pareja.

Con su poderosa voz y su energía arrolladora, Tina Turner infundió a “Proud Mary” una intensidad y una pasión que cautivó a audiencias de todo el mundo. La canción, con su distintivo ritmo y coros inolvidables, narra la historia de una mujer fuerte y audaz que sigue adelante, navegando por las aguas de la vida con orgullo y determinación.

What’s love got to do with it (1984)

Las mejores canciones de Tina Turner

“What’s Love Got to Do with It” es otra icónica canción de la cantante. Lanzada en 1984, este tema escrito por Terry Britten y Graham Lyle marcó un punto de inflexión en la carrera de Turner. Con ella consiguió transmitir el mensaje de que el amor no siempre es la respuesta definitiva en una relación. La canción desafía los convencionalismos y promueve la importancia de la autonomía y la autosuficiencia emocional. “What’s Love Got to Do with It” se convirtió en un éxito internacional, alcanzando los primeros puestos en las listas de éxitos y catapultando a Turner a la cima de la industria musical.

We Don’t Need Another Hero (1985)

Las mejores canciones de Tina Turner

“We Don’t Need Another Hero” es una poderosa canción interpretada por Tina Turner. Lanzada en 1985 como parte de la banda sonora de la película Mad Max Beyond Thunderdome, esta canción escrita por Graham Lyle y Terry Britten resonó con su mensaje de resistencia y determinación. En ella Turner transmite la idea de que no necesitamos buscar a un héroe externo para superar los desafíos, sino que podemos encontrar la fuerza dentro de nosotros mismos. “We Don’t Need Another Hero” se ha convertido en un clásico de su repertorio, representando la valentía y el coraje de enfrentar un mundo incierto.

The Best (1989)

Las mejores canciones de Tina Turner

“The Best” es otra de las canciones más emblemáticas de Turner que se ha convertido en un himno de empoderamiento y superación. Lanzada en 1989 como parte de su álbum homónimo, esta canción escrita por Holly Knight y Mike Chapman rápidamente se convirtió en uno de los mayores éxitos de la carrera en solitario de la cantante.

Con su voz inconfundible y su entrega apasionada, Tina Turner infunde a “The Best” una energía arrolladora y un mensaje inspirador. La canción celebra la fuerza interior y la determinación para superar obstáculos, transmitiendo un mensaje universal de confianza en uno mismo y de lucha por alcanzar el éxito. Este tema se ha convertido en un clásico eterno y ha dejado una marca perdurable en la música popular, solidificando el legado de Tina Turner como una de las más grandes artistas de todos los tiempos.

I Don’t Wanna Lose You (1989)

Las mejores canciones de Tina Turner

“I Don’t Wanna Lose You” es una emotiva balada interpretada por Tina Turner que captura la vulnerabilidad y el anhelo en una relación amorosa. Lanzada en 1989 como parte de su álbum “Foreign Affair”, esta canción escrita por Albert Hammond y Graham Lyle muestra la versatilidad vocal de Turner y su capacidad para transmitir emociones profundas. Con su voz cálida y melódica, Tina Turner expresa el deseo de mantener viva una conexión especial, temiendo perder a esa persona amada.

Además, “I Don’t Wanna Lose You” es un recordatorio de la importancia de valorar y luchar por el amor que se tiene, y se ha convertido en una de las baladas más conmovedoras en la discografía de Turner. La canción destaca la habilidad de Tina Turner para conectar con la audiencia a través de su interpretación emocional y sincera, dejando una marca perdurable en el corazón de sus seguidores.

GoldenEye (1995)

Las mejores canciones de Tina Turner

“Goldeneye” es una cautivadora canción interpretada por Tina Turner que se convirtió en el tema principal de la película homónima de James Bond en 1995. Escrita por Bono y The Edge, esta canción marcó el regreso triunfal de Turner al escenario musical. En ella Turner infundió a “Goldeneye” una dosis de elegancia y misterio que encajaba perfectamente con el espíritu del icónico agente secreto. La canción transmite la imagen de una mujer fuerte y audaz que desafía los peligros y se enfrenta a cualquier desafío.