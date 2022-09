La artista zambiana propone uno de los trabajos más sólidos en esa confluencia entre tradición y vanguardia que se alimenta de hip hop y música africana.

Tiene 29 años, procede de Zambia y está llamada a ser una de las grandes voces de la música popular de los próximos tiempos. Se llama Sampa Tembo, aunque todo el mundo la conoce como Sampa The Great, y su segundo disco está logrando hacerse un hueco entre los más alabados por la crítica en lo que llevamos de año. Que es mucho.

Se trata de As Above, So Below (2022), y es la razón por la que hemos rescatado esta “Lane”, publicada ya hace unos meses, con un espectacular videoclip que le sirvió como avance al servicio de una canción que se acerca al millón de plays en Spotify.

Se nota mucho en su música la influencia de los beats del hip hop, de la música africana (el zamrock, género de su país natal, palpable en “Never Forget”, otra de sus canciones) y del soul en su vertiente más espiritual.

Es una fórmula ecléctica, que sabe a tradición y a modernidad a mismo tiempo, y que reconoce su deuda con Mos Def, Chance The Rapper, Kendrick Lamar o Thundercat.

Sampa The Great es prácticamente una artista desconocida en nuestro país, pero eso puede empezar a dejar de ser así a partir del próximo mes de octubre, cuando visite la sala El Sol de Madrid el 19 y el festival Say It Loud de Barcelona el 20, en sus únicos conciertos españoles de su nueva gira.