Cuatro décadas después de su primer concierto, The Primitives regresan a España los días 12, 13 y 14 de febrero con tres conciertos únicos en Madrid, Valencia y Barcelona. Repasamos la trayectoria de la banda británica y las ediciones especiales que acompañan la gira

La historia de The Primitives empezó el 14 de noviembre de 1985, en el pub The Hope & Anchor de Coventry. Tracy Tracy llevaba apenas un mes en la banda cuando ya sonaban Thru The Flowers, Crash o Spacehead. Canciones que aún no eran clásicos, pero que ya contenían todo lo que vendría después: guitarras brillantes, pulsión punk y un sentido melódico casi físico.

Desde entonces, el grupo fue creciendo sin perder esa inmediatez. A finales de los ochenta, discos como Lovely los situaron en un lugar propio dentro del pop británico, cerca de la canción breve, intensa y reconocible desde el primer acorde sonando. Una fórmula que, con cambios y pausas, ha acompañado a la banda durante cuarenta años.

El pasado 14 de noviembre de 2025, The Primitives arrancaron en Milton Keynes una gira por Reino Unido para celebrar ese aniversario. Un tour pensado como repaso transversal a su trayectoria. Esa celebración aterriza ahora en España con tres conciertos únicos: Madrid (12 de febrero, Sala El Sol), Valencia (13 de febrero, 16 Toneladas) y Barcelona (14 de febrero, Sala Wolf).

El aniversario también se ha trasladado al formato físico con varias ediciones especiales que funcionan casi como piezas de archivo activo. Entre ellas, un single de 7” en vinilo blanco, limitado a 500 copias, que conecta pasado y presente con una nueva mezcla de la maqueta de Thru The Flowers, con guitarras añadidas, y la versión original inédita de Sweet Sister Sorrow. Dos momentos opuestos del recorrido creativo unidos en un mismo objeto.

A esto se suma la reedición de Echoes And Rhymes, una colección de versiones de canciones escritas por bandas femeninas de los años 60. El disco muestra la capacidad del grupo para reinterpretar canciones ajenas desde un lenguaje propio, manteniendo intacta esa mezcla de jangle pop, nervio y voz frontal que siempre los ha definido. Junto a ella, recopilatorios recientes como Let’s Go Round Again Second Wave Singles & Rarities 2011–2025 ayudan a entender que la historia de The Primitives no terminó en los noventa.