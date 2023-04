“No More Lies” es el primer tema estrenado por Thundercat en los últimos 3 años; una mezcla de los estilos únicos de Kevin Parker y Stephen Bruner.

Thundercat se ha unido a Tame Impala para lanzar un nuevo single, “No More Lies”. Se trata de la primera canción de Thundercat en más de 3 años y llega antes de una gran serie de fechas de la gira de Thunder, que actuará con artistas como Red Hot Chili Peppers y The Strokes, antes de llevar su show a Australia, Asia y Europa a finales de este verano.

El dúo formado por Bruner y Parker es una unión electrizante. Con “No More Lies”, la pareja da en el clavo entre sus dos estilos individuales y complementarios con gran precisión. Su sincronía melódica desmiente este lamento amoroso, en el que Thundercat reflexiona sobre una relación condenada al fracaso de la que asume la responsabilidad: “But it’s not your fault, I’m just kind of ass”.

La canción culmina con un sincero monólogo del bajista en el que cuestiona el sentido de la honestidad como la mejor manera de llevar una relación: “I tell you the truth because I care, but I also lie to you because I care”. Thundercat confiesa haber querido trabajar con Kevin desde el primer álbum de Tame Impala: “Siento que sabía que trabajar juntos sería especial. He estado emocionado con esta canción durante mucho tiempo y espero crear más con Kevin en el futuro.”

Thundercat, un bajista de otro mundo

Thundercat es el nombre artístico del bajista y cantante Stephen Bruner. El californiano es ganador de un premio Grammy, muy respetado y muy solicitado por sus compañeros con los que ha trabajado anteriormente, artistas de la talla de Kendrick Lamar, Pharrell, N.E.R.D., Erykah Badu, Herbie Hancock, Childish Gambino, Mac Miller, Anderson .Paak, Janelle Monáe, Moses Sumney, Michael McDonald, Kenny Loggins, Wiz Khalifa, Robert Glasper, Kamasi Washington, Travis Scott, Little Simz, Louis Cole y Shabazz Palaces, además de su viejo compañero de letras Flying Lotus.

“Siento que sabía que trabajar juntos sería especial. He estado emocionado con esta canción durante mucho tiempo y espero crear más con Kevin en el futuro” Stephen Bruner

El nuevo single llega tras un ascenso meteórico de Thundercat en la mente del público, que comenzó el año actuando con Steve Lacy en la edición 65 de los Premios Grammy y fue galardonado con el premio al Mejor Álbum de R&B Progresivo en la edición 63 de los Premios GRAMMY (2021) por It Is What It Is.

En 2022 realizó una gira mundial por estadios con la leyenda del rock Red Hot Chili Peppers, y Flea nombró a Thundercat “el mejor bajista del planeta”. Su voz y su forma de tocar el bajo aparecen en el reciente single y tema principal de “Cracker Island”, de Gorillaz, y actuó con la banda en Coachella la semana pasada, así como en la ceremonia de los MTV European Music Awards de 2022.

También en 2022, Thundercat versionó “Fly Like An Eagle” para la BSO de Minions: The Rise of Gru , producida ejecutivamente por Jack Antonoff, y debutó como actor en Star Wars: The Book of Boba Fett en Disney+.