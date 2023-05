La quinta edición del evento se celebrará los días 19 y 20 de mayo en el CCCC, Centre del Carme Cultura Contemporània de Valencia con acceso gratuito.

Cartel Sonoras

Sonoras es una propuesta alejada de los estándares comerciales y mediáticos que rigen la creación audiovisual contemporánea y trata de mostrar formas alternativas de crear. Tiene un marcado compromiso con la comunidad femenina ya que el objetivo principal es visibilizar el trabajo de las mujeres creadoras dentro del campo de la experimentación sonora y visual.

Se trata de un evento multidisciplinar que cuenta con una línea de contenidos en los que tienen cabida lo político, lo lúdico y lo estético. Desde una perspectiva de género, didáctica e inclusiva, esta propuesta busca romper tabúes en torno a las prácticas artísticas ya establecidas y consolidadas, con la clara convicción de que en la transversalidad se generan los discursos más integradores e innovadores. Un ciclo multidisciplinar, en el que se dará cabida a las propuestas más actuales dentro de la música experimental y el audiovisual contemporáneo producido por mujeres.

Una visión amplia de las tendencias

El evento aporta una visión y una escucha amplia sobre las distintas tendencias exploratorias que actualmente conviven en el panorama local, nacional e internacional, dando cabida a múltiples estéticas desde la libre improvisación, el Spoken Word, el Circuit Bending, el paisaje sonoro y visual, el Dj set, la música industrial, el minimal techno o el ruidismo entre muchas otras tendencias.

El festival de música y performance reúne a compositoras y creadoras que están a la vanguardia de la experimentación sonora y visual, proponiendo formatos inusuales que trazan el recorrido de un encuentro que explora las infinitas posibilidades entres la música y sus tangentes.

El equipo de Sonoras agudiza el oído y propone una selección de algunas de las propuestas más interesantes del panorama actual. Los próximos días 19 y 20 de mayo el CCCC Centre del Carme Cultura Contemporània de Valencia recibe de nuevo una edición más de este encuentro. Ahora, gracias a la buena acogida de las cuatro primeras convocatorias, Sonoras regresa al CCCC con la intención de alcanzar a un público más amplio al que contagiar su compromiso con la comunidad creativa femenina. En esta quinta edición, Sonoras invita a mujeres que han impulsado proyectos individuales y colectivos de creación sonorovisual.

Auto-edición de cassettes

Bajo el título «Música para niñxs que creen que no son músicos…» se realizará esta actividad didáctica destinada al público familiar y se llevará a cabo por la artista y gestora cultural Sarah Rasines.

Ya no es necesario fichar por una gran discográfica para producir tu música. Bajo el lema del Do It Yourself, aprendemos a autoproducir cassettes al más puro estilo de los fanzines. El objetivo es conocer las vías para editar una grabación además de explorar un formato como es la cassette. Este taller de autoedición (DIY) tendrá una duración de dos horas y está dirigido a las edades comprendidas entre los 6 y 12 años, preferiblemente.

En este taller crearemos nuestro pequeño paisaje sonoro, grabado en digital y pasándolo a analógico, metido en una cajita (cassette en francés puede traducirse como cajita) utilizando diferentes técnicas, a la vez que experimentamos y estimulamos nuestros sentidos mediante la escucha atenta y consciente. Pero, también, diseñaremos nuestras portadas y le daremos un acabado final al objeto en cuestión.

Se explorarán diversas formas y usos creativos de la microfonía y se realizarán ejercicios de escucha atenta para ofrecer una serie de puntos de partida sobre los que trabajar el sonido, el paisaje sonoro y la escucha. Además, veremos las diferencias entre una grabación analógica y una grabación digital. De este modo, trabajaremos la Cara A y la Cara B de cada cassette. Después, grabaremos todo el material creado de forma conjunta en el taller en soporte cassette y nos lo llevaremos a casa. El acceso es libre con reserva previa en este link.

Alex Murray-Leslie & Melissa Logan

Las fundadoras del colectivo multinacional Chicks on Speed ofrecerán su propio Dj set en la presente edición de Sonoras. Desde que se conocieron en la Academia de las Artes de Múnich en los años 90, se han dedicado no solo a las artes visuales y escénicas, sino también a la música y arte de acción y han terminado dando forma a todo un espectro artístico-cultural. Música, moda, artes gráficas, performances, literatura, audiovisuales, tecnología… Con instrumentos especialmente construidos, trajes, objetos, mapas mentales e instalaciones sonoras, siguen deconstruyendo las disposiciones establecidas de roles y puesta en escena.

Alex Murray-Leslie & Melissa Logan

Phoebe Killdeer & Mélanie Pain

Las componentes de la banda Nouvelle Vague, Phoebe Killdeer y Mélanie Pain, no solo nos deleitarán con su live con Kill the Pain. El dúo también se lanzará a los decks de Sonoras para brindarnos una obligatoria sesión compuesta por piezas esenciales de la cultura pop, como solo ellas saben hacer. Piezas que se diluyen entre un sonido pop vintage, nostalgia y un atrevido toque francés. Un potente cóctel difícil eludir al movimiento y el baile.

Phoebe Killdeer & Mélanie Pain

Chicks on Speed (Live AV-Stream Art)

Chicks on Speed es un colectivo multinacional fundado por Alex Murray-Leslie y Melissa Logan con espíritu DIY y filosofía punk con conciencia social.

Sus happenings feministas y participativos consisten en pop, readymades, performances y moda. Por medio de su infinito derroche multidisciplinar plantean cuestiones vitales en la sociedad de hoy, ofreciendo también sus respuestas a través de un lenguaje común y universal. La innovación aplicada y la comunión de lo analógico con lo digital son sus armas, y el sujeto receptor de un aliado más. Presentarán en directo junto a la batería Patricia Ross su último trabajo Uploading the Human.

Chicks on Speed

Su show incluirá un interesante híbrido “stream-art” visual en directo a cargo del artista Rom Dzdkwcz en colaboración con la televisión digital UKRAiNA-TV, la cual forma parte del proyecto artístico experimental e intersectorial del estudio StreamArtStudio en Cracovia. Una estación de televisión por internet especializada en construir puentes audiovisuales en vivo.

Será una performance telemática experimental en tiempo real para la cual el centro de operaciones será StreamArtStudio que desde su sede en Cracovia manipulará las imágenes que se graben durante la actuación de Chicks on Speed mediante la utilización de un croma colocado en la parte posterior de las artistas para proyectarlas en vivo sobre la misma pantalla del escenario. Esta misma señal del CCCC también será, por su parte, retransmitida en directo en la televisión UKRAiNA-TV.

Dorian Wood (Live Av)

Dorian Wood es una artista multidisciplinar residente en Los Ángeles. Artista imprevisible, Dorian Wood hace de cada aparición una performance singular y emocional. La energía y la transgresión de sus proyectos desafían todo orden establecido, todo sistema. Su práctica artística, profundamente ideológica y comprometida con las desigualdades y los derechos del colectivo LGTBIQ+ y de las mujeres, así como de la representación latina o el Body Positive, hacen de ella una de las artistas con mayor magnetismo de la escena actual.

Con una habilidad única para fusionar géneros y evocar a artistas de la intensidad de Nina Simone, Scott Walker o Chavela Vargas, es una fuerza arrolladora tanto sobre el escenario como en las letras de sus canciones. Con una gran carga poética y expresividad, su música sirve para enfrentarse a todo prejuicio, a todo mal.

Anika (Live)

Anika (Annika Henderson), nacida en 1987 en Inglaterra, es una artista híbrida. La experiodista se hizo un hueco en la escena de la música electrónica, con sus collages sonoros experimentales, textos de confrontación y su forma única de tocar en solitario.

Su reconocimiento llegó en 2010 con el lanzamiento del LP experimental y éxito de culto, Anika (Stones Throw/Invada), que grabó con Geoff Barrow y la banda Beak> en Bristol, comenzando así una larga trayectoria hacia la escena de la música, el cine, la poesía y las artes. Su canción más conocida sigue siendo I Go to Sleep, una versión del clásico de The Kinks de 1965.

Anika

Ha colaborado con un amplio espectro de músicos, artistas y cineastas, entre ellos: Tricky, Gudrun Gut y Beate Bartel (Malaria!, Liaisons Dangereuses), Jandek, Jim Jarmusch, Clark, Shackleton, Michael Rother (Neu!), Dave Clarke, PBDY (Brainfeeder), Melanie Jame Wolf, SYNY, T.Raumschmiere, Andreas Reihse, Doireann O ́Malley, Ricardo Domeneck y Yann Tiersen. También proporcionó la voz distintiva a It Has to Be Lived Once and Dreamed Twice de Rainer Kohlberger, que se estrenó en la Berniale de 2019.

Además, formó la banda Exploded View en México DF en 2015, junto con las leyendas locales de los sintetizadores Hugo Quezada, Martín Thulin y Amon Melgarejo. Desde entonces, ha lanzado dos LP y un EP con Sacred Bones, realizando una extensa gira por América y Europa.

Realizó una residencia musical con Border Movement Berlin, en Teherán, explorando y fotografiando la escena local, colaborando con artistas de la escena underground, tocando en directo y componiendo el paisaje sonoro para la obra del artista Philipp Geist proyectada sobre la Torre Azadi.

Ha actuado muy intensamente desde 2009, con y sin banda, en lugares y festivales reconocidos internacionalmente, como All Tomorrow Parties en Nueva Jersey, organizado por Portishead, Moog Festival, junto con Suicide, Tangerine Dream, Silver Apples y Moebius, Normal Festival de México DF, Tadaex de Teherán, Berghain, Atonal Festival y WWWX Tokyo entre otros.

Henderson entreteje Dub, Post-Punk y Psicodélico, con sombras de DnB y un fuerte énfasis en la voz. Trabaja como poeta, compositora, músico, Dj fotógrafa, locutora de radio y cineasta. Su último álbum, Change, lanzado en 2021 con Sacred Bones, recibió muchos elogios de la crítica.

Ylia (Live)

Ylia (Susana Hernández), es una productora y DJ española, además de una pianista de formación clásica que estudió en el Conservatorio Superior de Málaga, seguido de una licenciatura en Arreglos y Composición Moderna en el Taller de Músics de Barcelona.

Dirige el sello Animah Records y colabora en proyectos que incluyen: People You May Know con el artista venezolano Phran; y Bola Del Desierto con Darío del Moral, integrante de Pony Bravo y Fiera. También es teclista de los directos de Niño de Elche.

Sus presentaciones en vivo y sus sets se mueven con destreza y confianza entre géneros, a veces brindando espacio para la abstracción y la calma, mientras que otras veces se enfoca en sonidos directos y amigables para la danza. Su enfoque único del sonido la ha convertido en una característica habitual en clubes y festivales de toda España, como Mutek, MIRA, Sónar; además de actuar en festivales internacionales como Transmusicales (Rennes), Sónar Hong Kong y DGTL, entre otros.

Como productora ha lanzado temas en sellos que incluyen: Hivern, Lapsus, Super Utu, Sinhilo y Tofistock; y a finales de 2020 lanzó su álbum debut, Dulce Rendición en Paralaxe Editions. También fue seleccionada para participar en la última edición de la Red Bull Music Academy; colaboró con músicos y productores internacionales en Funkhaus Berlin en 2018; y desde 2017 presenta su propio programa de radio La Guardia en dublab Barcelona.

Kill The Pain (Live Av)

Una intrigante alquimia entre la australiana Phoebe Tolmer, cantante y compositora del éxito internacional Fade Out Lines y la francesa Mélanie Pain, la voz detrás del éxito de la banda Nouvelle Vague.

Kill the Pain

Kill The Pain se mueve entre estilos nostálgicos, trastornando el tiempo tanto como puede con desvergonzado placer, mezclando referencias e influencias de Carmen McRae a las Slits, de la energía cruda de ESG a la musicalidad poética de Peggy Lee, de la reprimida fuerza de Patti Smith al lirismo sardónico de Kim Gordon. Como un caleidoscopio de géneros musicales, son un alegre torbellino de percusión latino, bajo funky, guitarras eléctricas, voces desinhibidas, percusión afro y teclados de los 80.

En la tradición de las mujeres extravagantes en la cultura pop, el dúo es completamente diferente y se permiten alcanzar un estado de locura juntas.

Programa

Viernes, 19 de Mayo

20:00h – 21:00h I YLIA (LIVE)

21:15h – 22:15h I DORIAN WOOD (LIVE AV)

22:30h – 23:30h I ANIKA (LIVE)

Sábado, 20 de Mayo