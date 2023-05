Se trata de un nuevo adelanto de But Here We Are, el disco que verá la luz el 2 de junio y que promete ser una de las grandes creaciones del grupo.

Foo Fighters han publicado “Under You“, una nueva canción con un agresivo y melódico toque punk, segundo adelanto de su próximo álbum: But Here We Are, que se publicará el 2 de junio y ya está disponible para reserva en todos los formatos: vinilo blanco, vinilo, cd y digital.

Esta nueva canción sigue a “Rescued”, que ha generado numerosos elogios, siendo definida como una de las canciones más inmediatas y emocionales en la historia del grupo. Su calidad artística y su capacidad para transmitir emociones ha dejado una profunda impresión en seguidores y críticos, ampliando las expectativas del nuevo disco.

El grupo ha demostrado una vez más su habilidad para crear música que llega directamente al corazón, combinando letras poderosas con una melodía cautivadora. Con cada nueva canción, Foo Figthers continúa elevando su talento y consolidando su posición en la industria de la música, dejando claro por qué son considerados uno de los referentes en su género.

También han anunciado Foo Fighters: Preparing Music For Concerts, un evento de streaming global lleno de rock & roll (incluidas las primeras interpretaciones de las canciones de But Here We Are), imágenes exclusivas de backstage y algunas sorpresas; todo desde los estudios de la banda: 606 Studios. Foo Fighters: Preparing Music For Concerts se estrenará el 21 de mayo a las 21h. La próxima gira de Foo Fighters comenzará el 24 de mayo en New Hampshire.