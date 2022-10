El joven cuarteto londinense publica el último avance de un ilusionante segundo trabajo, que verá la luz mañana.

Tienen el encanto de las cosas que se hacen de forma casi artesanal. Sin manufactura. Con hechuras caseras. La frescura de quien propone algo nuevo pero con anclaje en el pasado: canciones como esta “Closer” enlazan con el mejor rock independiente anglosajón de los años noventa. Rezuman ese hechizo.

Son del norte de Londres, se llaman Sorry, tienen alrededor de 27 años y están a punto de estrenar el que será su segundo álbum, Anywhere But Here (Domino/Music As Usual, 2022), que se publica mañana viernes. Lo esperamos con muchas ganas, porque los avances que han ido publicando, especialmente este, que incluimos en nuestra playlist de octubre, nos tienen muy enganchados.

Tuvieron la mala suerte de editar su debut en marzo de 2020, justo cuando irrumpía la pandemia. Aquel momento en el que nadie estaba presentando nada en directo porque no se podía. Un timing que no le hubiera deseado ni su peor enemigo. Y aún así, recabaron la atención de los medios y unas críticas excelentes.

Se les asoció con esa nueva escena post punk londinense que, aunque ubicada en el sur de la ciudad, tiene algo en común con ellos: de hecho, Sorry van a presentar este disco con una fiesta en The Windmill, la sala de Brixton que ha sido como el epicentro para toda esta nueva escena.

Sobre esta nueva canción, han dicho lo siguiente, que en cierto modo explica su carácter algo retro: “La letra de “Closer” llegó rápidamente de un trago, como si estuviera hablando a través de bastantes personas que me habían lastimado y yo también lastimé a otras personas. Trata sobre la persona en la que nos convertimos a veces por experiencias o deseos, y la vergüenza que eso conlleva. También trata de la adicción y la espiral circular de su patrón, girando y regresando: queríamos que sonara como un canción de una banda de Nueva York en los años 2000 y el sonido se desarrolló a partir de ahí”.