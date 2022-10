El cuarteto californiano publica un soleado nuevo single, ideal para alegrar un lunes gris como este.

Su música suena elegante, liviana, estilizada. Recuerda mucho, salvando todas las distancias generacionales habidas y por haber, a aquel sophisti-pop que se puso de moda durante los años ochenta, aunque pasado por un tamiz contemporáneo, muy actual: todo aquellos que hacían bandas como Swing Out Sister, Deacon Blue, Scritti Politti, The Style Council, Everything But The Girl, Curiosity Killed The Cat y o hasta los propios Prefab Sprout. Eso sí, con una sensibilidad de ahora.

Se llaman Local Natives, vienen de Los Ángeles, ya han publicado cuatro discos hasta el momento: Gorilla Manor (2009), Hummingbird (2013), Sunlit Youth (2016) y Violet Street (2019), y llevan todo este 2022 recabando elogios para sus directos. Formaron parte del último Mad Cool, y han pasado también Osheaga, Lollapalooza, Outsidelands, Ogden Twilight y Outlandia, que no el listado de un menú de comida exótica, aunque lo parezca, sino los festivales que han frecuentado a lo largo de esta temporada.

Este nuevo sencillo se llama “Just Before The Morning”, y brinda una melodía ensoñadora, pegadiza, levemente psicodélica, muy al estilo del sonido que tradicionalmente ha sido propio de la Costa Oeste norteamericana. Más concretamente de Los Ángeles, que siempre ha tenido un punto algo más turbio que San Francisco, la otra gran capital musical californiana. Unos argumentos musicales, los de Local Natives, que han sido alabados en medios como Pitchfork, Consequence of Sound o The Guardian.

Ellos explican así el por qué de la canción: “Just Before The Morning” surgió de un estallido de creatividad después de que finalmente volvimos a conectar en el estudio. La canción explora la naturaleza cíclica de la vida y las muchas formas en que comenzamos de nuevo”. No sabemos si será preludio de un nuevo álbum, a que desde hace tres años no han publicado nada en formato largo, tan solo un rosario de singles. Parece que la pandemia no ha sido para ellos tan productiva como para muchos otros músicos.

En cualquier caso, es una canción perfecta para hacer más llevadero un lunes de cielos grises como este.