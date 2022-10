El cuarteto británico acaba de volver a España para presentar las canciones de EBM (2022), el disco más electrónico de su carrera.

Editors mantienen firme su idilio con el público español. Este último fin de semana han estado en nuestro país presentando los temas de EBM (2022), su nuevo disco, publicado hace poco más de una semana. Y han vuelto a convencer sin reservas a sus fieles. Ayer actuaron en Bilbao, el sábado lo hicieron en Valencia. Más de mil personas se acercaron a verles en cada una de las citas. Y con las ganas de quienes quieren disfrutar de casi dos horas de su directo en una sala, y no en un gran festival, que es más o menos su hábitat natural cada vez que nos visitan.

Siempre acaban siendo “An End Has A Start”, “Munich” y “Papillon” las canciones que más encienden a su parroquia. Por algo están entre sus cinco más escuchadas en plataformas como Spotify. Son las tres que abordaron en el bis de Valencia. Pero ellos están también defendiendo con mucho ahínco su último disco, del que tocaron siete de sus nueve canciones en la sala Repvblicca. Y eso también habla elocuentemente de su fe en él.

Porque no se trata de un disco continuista, ni mucho menos. Ya el título lo sugiere: EBM es tanto un guiño a la Electronic Body Music, estilo de música electrónica casi marcial que surgió a finales de los ochenta en Bélgica y Holanda, como un acrónimo de Editors Blanck Mass, porque es Blanck Mass (el músico, también británico, Benjamin John Power, fundador del dúo Fuck Buttons) quien se ha sumado a la banda como miembro de pleno derecho, y quien tiene la máxima responsabilidad en ese reciente giro en su sonido.

Esta “Kiss”, una canción de casi ocho minutos que se ubica justo en el ecuador del disco, es una de las que mejor definen la apuesta de Editors para 2022. Las sombras de Depeche Mode, Nine Inch Nails e incluso Front 242 se ciernen más que nunca sobre su propuesta, y no puede decirse que la jugada les haya salido mal. Han renovado su sonido sin dejar de ser ellos mismos, y eso no es algo que cualquiera pueda conseguir cuando está celebrando sus veinte años de carrera.