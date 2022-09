El músico catalán se marca una andanada en clave de pop de guitarras contra la recalcitrante burguesía catalana justo antes de la Diada.

Sí, el título de esta canción no está escrito en un catalán normativo. Ni siquiera correcto. Le falta un accento, una “s” y una coma. Pero seguro que es deliberado. Como el hecho de publicar esta canción justo antes de la tradicional Diada catalana.

Está cantada en catalán, con expresiones coloquiales como “oju”, y seguro que tampoco es casualidad. Por algo menciona a Rosalía (y a Estopa) como bastiones del pop del Baix Llobregat: recordad la que montaron algunos por el hecho de que Rosalía acuñara un “cumpleanys” en una de sus canciones, en lugar del preceptivo “aniversari”.

Todo en “Que pasa nen” (famosa frase popularizada por el actor Edu Soto cuando daba vida al “neng de Castefa” en el programa de Andreu Buenafuente) es una arremetida frontal contra esa burguesía catalana elitista, bienpensante, excluyente y defensora (en exclusiva, a su propio entender) de las esencias patrias. Que existe, por supuesto que sí.

Y Cristian Quirante Catalán (Castelldefells, 1984), que es el nombre real de Alizzz, músico y productor de C. Tangana, Rosalía o Lola índigo, entre muchos otros/as (ninguno/a de ellos/as pasaría el primer casting de un talent show: de hecho, ellas no lo pasaron) lo ha pillado perfectamente. No da puntada sin hilo.

Como buen hijo del extrarradio, del mestizaje cultural y de las generaciones que musicalmente se han criado con nuevos lenguajes como el trap y todas las derivaciones de la galaxia urban, se ha marcado una pieza de pop de guitarras que se cisca en la ortodoxia y en las antiguas capillitas culturales, de estancias poco ventiladas. Y afirmando, con muy buen criterio, que no es un problema de la lengua escogida: ahí está la loa a El Petit de Cal Eril.

La canción incide en su faceta más guitarrera, al estilo de otras de su álbum de debut como “Ya no vales”, y su videoclip lo ha dirigido Félix Bollain y Rafa Castells.