La artista de Vigo consolida su carrera musical con un disco en el que el desamor funciona como detonador de un empoderamiento que supone el hilo común de sus diez canciones. Su éxito le está llevando a algunos de los festivales más importantes del territorio nacional.

«Más de veinte son las veces que lloré sin ninguna explicación», canta la viguesa dani en “No te voy a mentir”, el tema que abre su segundo álbum, Posdata (2023, El Volcán Música). «Esa canción simboliza el principio de una etapa, a raíz de mudarme a Madrid en septiembre de 2020», cuenta la artista. «Dejé muchas cosas atrás: mi familia, mis amigos, una relación… En ella me desahogué: quería dejar claro que en este nuevo momento iba a hacer lo que yo quisiera, ser yo misma. Y no iba tener problema en dejar ir a quien se tuviera que marchar de mi vida».



Este segundo disco sirve de continuación a un debut que tituló, precisamente, Veinte (2022, El Volcán Música). No es tanto una continuación como un vigoroso paso adelante en su carrera. En el que descubrimos a una artista mucho más ambiciosa en su propuesta musical. Además, su principal virtud como creadora, la sinceridad, permanece intacta, y se agradece.



Si su primer álbum funcionaba como un diario adolescente, este es una radiografía sentimental de sus últimos dos años y medio, en que el desamor funciona como detonador de un empoderamiento que supone el hilo común de sus diez canciones. «He ido escribiendo cartas que convertí en canciones destinadas a mí misma y a las personas que se cruzaron en mi vida en ese tiempo», explica.

En él vuelve acompañada de nuevo por su fiel aliado Aaron Rux como coautor y productor, siendo las únicas excepciones a esta regla “Nubes”, un luminoso tema tecnopopero con ecos del mejor Carlos Berlanga, producida por Juan Izquierdo y “Códigos”, cuya producción con un exquisito sabor deephousero firman InnerCut.

La personal sensibilidad de la dani compositora e intérprete brilla con una solidez destacable, y el espíritu naïf que envolvía “Veinte” ha evolucionado como la propia artista. «En este disco hay muchos salseos», afirma la creadora de “posdata”, que ha encontrado un equilibrio muy interesante entre su la melancolía y la resiliencia que chocan continuamente en sus canciones, algunas con un refuerzo electrónico en su sonido que dan como resultado composiciones tan sorprendentes como “Una vez y nunca más”, “Drum & Bossa” o uno de los singles publicados previamente, “Ceras rosas”, muy especial para ella. «Nació del sentimiento de carencia de conexión conmigo misma», cuenta. «Tras un año en Madrid, me di cuenta que muchas de mis nuevas amistades en realidad no eran más que relaciones superficiales. Y me invadió un profundo sentimiento de soledad».

Daniela Díaz Costas publicó “Veinte” en 2019, cuando tenía 19 años. Debutó en el momento más complicado imaginable, en plena cuarentena, y con la perspectiva que da el tiempo, se siente agradecida por haber tenido que labrarse un camino artístico cuando menos posibilidades tenía de lograr cierta exposición. Tuvo más de la que hubiera podido imaginar, y es que en tiempo récord se ha convertido en uno de los mejores exponentes de una nueva escena independiente de bedroom pop, demostrando una capacidad muy inspiradora para fusionar estilos sin ningún prejuicio.



Cuenta que la manera de dar forma a Posdata ha sido distinta a la de su primer álbum. «He podido trabajar más en cada canción, y muchas nacieron en el estudio, que ha sido algo nuevo para mí». Una vez comenzó a explorar nuevas maneras para dar forma a estos diez temas, cualquier posible miedo se desvaneció, porque vio claro que su esencia como artista permanecía inalterable. «Aunque he experimentado más a nivel de producción, las melodías y las armonías son tan reconocibles como antes», afirma, con toda la razón. Esa seguridad que dani ha desarrollado en sí misma se transmite de principio a fin en su segundo álbum, un exuberante retrato de una artista centrada en su presente porque, como canta en el cierre del disco, «el pasado ya no volverá».

Video de Drum & Bossa dirigido por Sílvia Coca.

La nueva revelación pop

Desde Vigo, dani se ha convertido en la nueva revelación del pop. Una compositora e intérprete que transita por las sendas más aterciopeladas e intimistas del pop contemporáneo. Con su propuesta fusiona el pasado de cantantes como Jeanette o Jane Birkin, con una producción moderna y excelente de Aaron Rux. Una amalgama sonora que brilla en su aclamado álbum de debut Veinte (2020, El Volcán Música) y que la ha convertido en todo un referente del pop centennial.

En 2019 dani conoce a Aaron Rux, con el que empieza a producir sus primeras canciones. En noviembre de ese año debuta con Mira, su primer sencillo, con el que consigue llamar la atención y generar unas expectativas que se confirman con Dónde Estás, Lágrimas y su éxito Si Te Vas, el single con el que presenta su primer disco Veinte en junio del 2020 y del que ha conseguido millones de reproducciones. Nuevos temas como Hoguera Existencial, Fui yo o Como Solía Creer, la confirman como una gran cantautora alabada por la crítica musical que la ha destacado como una de las promesas del pop con más proyección de nuestro país.



Tras su debut, dani es invitada a participar en el Latin Alternative Music Conference (LAMC) de New York y publicaciones como Rockdeluxe, Rolling Stones-Méjico, Vogue Spain, Icon, Sanghai, Mondo Sonoro junto con otras revistas y web especializadas le han dedicado un titular a su trabajo. Rusowsky, Ortiga o Daniel Daniel han remezclado sus canciones, destacando el de Si te vas de la mano de Guille Milkyway de La Casa Azul.



Además, dani ha colaborado con La La love You, Colectivo da Silva, Inner Cut o el artista francés Oscar Antón, con su postcard en Madrid donde grabaron juntos el encantador video de Homesick, cosechando un gran éxito. Ahora dani ya tiene listo su nuevo álbum Posdata, que El Volcán Música publicará el próximo enero de 2023 y del que ya hemos podido escuchar los adelantos Me da igual, Ceras Rosas, Códigos, Lento y Drum & Bossa.