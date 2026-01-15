La cantautora barcelonesa presenta Reguero de luz, un nuevo espectáculo que conecta su último disco Peinar Raíces con el álbum que publicará en 2026, y lanza además el primer adelanto de su próximo EP en directo, grabado junto a Rita Payés.

Raquel Lúa lleva varios años construyendo una de las trayectorias más coherentes dentro del nuevo folk catalán, mediterráneo. Nacida en Barcelona, su proyecto se ha ido definiendo alrededor de una voz grave, delicada y reconocible, una escritura centrada en lo cotidiano y una forma de producción que apuesta por lo orgánico y lo esencial. Sin ruido mediático, pero con un público cada vez más fiel, Lúa se ha convertido en una referencia dentro de una escena que busca actualizar la canción de raíz sin vaciarla de contenido.

Su último álbum, Peinar Raíces (Ventilador Music, 2025) marcó un punto de madurez. Un disco lleno de matices que entiende el hecho de peinar raíces como un acto de acariciar la memoria. Porque para vivir y entender el presente, hace falta adentrarse en el recuerdo. Nueve canciones donde la memoria, la pérdida y el paso del tiempo funcionan como eje narrativo, con una producción contenida que da espacio a la voz y a los instrumentos acústicos.

Bebiendo de las fuentes clásicas del folk, Raquel moderniza el estilo aportándole nuevos matices que hacen que canciones como “Primaveras” o “Incendi” suenen tradicionales a la vez que actuales. Piezas preciosas, con líricas llenas de poesía y un enfoque que encaja con la forma en la que Lúa entiende la música como un espacio de reflexión sobre lo que nos atraviesa. El disco contó con colaboraciones como Rita Payés o Hirahi Afonso y fue pensado desde el principio como un trabajo que debía sostenerse sobre el escenario. Durante 2025, Lúa lo presentó en más de cuarenta pueblos y ciudades, consolidando un directo que se ha convertido en uno de sus grandes activos.

Ahora la artista entra en una fase de transición con Reguero de luz, un nuevo espectáculo que sirve de puente entre Piel y el próximo disco que se editará en enero de 2026. No se trata solo de un nuevo repertorio, sino de una propuesta escénica articulada como un recorrido por las distintas etapas de la vida, del nacimiento al amor, del desamor a la enfermedad y a la aceptación de la muerte.

Ese nuevo camino ya tiene un primer adelanto con Pajarillo colibrí, una canción que mantiene su vínculo con el folk , pero apunta hacia un sonido más abierto y contemporáneo. La pieza combina una mirada costumbrista con arreglos precisos y una producción austera que evita el exceso, reforzando una identidad sonora cada vez más definida.

En paralelo, Raquel Lúa ha querido dejar constancia de la dimensión en vivo de su proyecto con el lanzamiento de Hache (Directo en Casa Astor), primer avance de su próximo EP en directo Directo en Casa Astor (Ventilador Music, 2026). Grabado en una casa modernista de Barcelona y con la participación de Rita Payés a la voz y al trombón, el tema muestra la cercanía y la intensidad que caracterizan sus conciertos, donde cada canción se apoya más en la interpretación que en la producción.

La agenda de 2026 refuerza ese momento de expansión. Por primera vez, la gira de Raquel Lúa se extenderá a Latinoamérica, con conciertos en Colombia y Panamá, y también a varios países europeos como Italia y Alemania. Antes, el 13 de febrero presentará Peinar Raíces en el Teatro El Molino de Barcelona, una cita clave para entender cómo dialogan sus canciones con el formato escénico.

Lejos de fórmulas o tendencias pasajeras, Raquel Lúa sigue trabajando desde un lugar muy concreto, el de actualizar la música de raíz sin convertirla en un objeto nostálgico.