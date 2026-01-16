Lia Kali ha sido distinguida por partida doble en los Music Moves Europe Awards 2026, al recibir tanto el Premio del Gran Jurado como el Premio del Público. La ceremonia se celebró ayer en Groningen, en el marco del festival Eurosonic Noorderslag, uno de los principales encuentros profesionales de la música europea.

Los Music Moves Europe Awards son el galardón impulsado por la Unión Europea para apoyar a artistas emergentes con proyección internacional. Respaldados por el programa Creative Europe, estos premios buscan identificar proyectos que estén ampliando el lenguaje musical europeo y facilitar su circulación más allá de sus contextos nacionales. Funcionan como una herramienta de visibilidad, financiación y acompañamiento profesional.

En la edición de 2026 se entregaron siete premios en total. Cinco artistas recibieron un MME Award –Camille Yembe, Carpetman, Della, Sarah Julia y Sofie Royer– mientras que Lia Kali fue la única artista en obtener dos reconocimientos en la misma edición. El Premio del Gran Jurado, otorgado por un panel internacional de profesionales de la industria, incluye una dotación de 10.000 euros y un bono adicional de 5.000 euros destinado a giras sostenibles. El Premio del Público, decidido mediante votación abierta a fans de toda Europa, suma otros 5.000 euros.

El jurado de esta edición estuvo compuesto por perfiles vinculados a medios, programación musical y plataformas digitales, entre ellos representantes de BBC Radio 1, Spotify y festivales europeos, además de la artista Judeline, ganadora del Premio del Público en 2025. Este sistema mixto -criterio profesional y voto ciudadano- permite leer el doble premio de Lia Kali como una coincidencia entre la evaluación experta y la respuesta del público.

Desde su creación hace más de veinte años, los Music Moves Europe Awards han funcionado como un radar temprano de carreras internacionales. Por ellos han pasado artistas que más tarde consolidaron trayectorias globales como Rosalía, Stromae, Dua Lipa, Christine and the Queens o Hozier. En el contexto español, el premio ha servido para reforzar la presencia de una escena cada vez más visible en Europa, con nombres como Queralt Lahoz, Hinds, Melenas o Ralphie Choo en ediciones recientes.

Más allá de la cuantía del premio, el valor simbólico de este reconocimiento reside en su función como acelerador de carreras. Los MME Awards incluyen un programa educativo y de networking que conecta a los artistas premiados con agentes, promotores y festivales europeos. Durante Eurosonic Noorderslag, los nominados actúan en directo y participan en encuentros profesionales pensados para facilitar la exportación musical y el desarrollo de giras internacionales.

El doble galardón obtenido por Lia Kali refuerza la posición de la artista dentro del circuito europeo y confirma el peso que la escena española ha adquirido en uno de los principales espacios de legitimación musical del continente.