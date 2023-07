Spoon, la icónica banda de indie rock, ha dejado una huella indeleble en la escena musical con su brillante obra. Desde su debut en 1993 hasta los éxitos más recientes, su creatividad inagotable ha cautivado al público todas las partes del mundo. Analizamos su legado y trayectoria.

Durante los últimos 25 años, Spoon ha permanecido como uno de los grandes tapados del indie rock norteamericano. Aunque elogios y admiración los rodean constantemente, rara vez se les ve encabezando portadas de revistas o dominando los escenarios de los grandes festivales. Sin embargo, esto no ha impedido que se conviertan en un grupo reconocido y respetado en la escena musical. Con un estilo propio que fusiona el rock fibroso con estribillos de tintes new wave, destellos soul y pinceladas de folk no convencional, Spoon se mueve con naturalidad y destreza, siempre dejando su marca en cada canción.

Lo que hace destacar a Spoon es su incapacidad para cometer errores musicales. Su consistencia y calidad han asegurado que todos hablen maravillas de ellos, pero a menudo quedan relegados a un segundo plano en comparación con otros actos más comerciales. Sin embargo, su enfoque único y su resistencia a seguir las tendencias efímeras les ha valido un lugar especial en el corazón de los aficionados al indie rock. Con una habilidad innata para crear melodías pegadizas y letras inteligentes, Spoon ha logrado mantener su integridad artística mientras se abren paso en un panorama musical cada vez más competitivo.

Desde Texas al mundo entero

Nacidos en Austin, Texas, este grupo está conformado por Britt Daniel, quien se encarga de ser el vocalista principal, además de tocar la guitarra, el bajo, el teclado y la percusión; Jim Eno, baterista y percusionista; Alex Fischel, tecladista y guitarrista; y Gerardo Larios, guitarrista y tecladista. Su estilo musical está influenciado por la tradición folk-rock-pop norteamericana, pero se destaca por alejarse de las estructuras instrumentales típicas. Su música se caracteriza por ser limpia, arriesgada y altamente creativa.

La banda se formó en 1993 por Britt Daniel y Jim Eno. En mayo de 1994, lanzaron su EP debut titulado “The Nefarious EP”. Al año siguiente, firmaron un contrato con la discográfica Matador Records y en 1996 lanzaron su primer álbum de larga duración, “Telephono”.

En 1998, Spoon firmó con Elektra Records, aunque su contrato terminó apenas cuatro meses después debido a las bajas ventas a pesar de la calidad de su álbum “A Series of Sneaks”. Sin embargo, en el año 2000, la banda regresó al circuito underground y firmó con Merge Records, lanzando el EP “Love Ways”.

Girls can tell

El verdadero reconocimiento llegó con el lanzamiento de “Girls Can Tell” en 2001, el cual vendió más copias que sus dos primeros álbumes juntos y recibió aclamación de la crítica mundial. El siguiente álbum, “Kill the Moonlight”, logró una hazaña similar al año siguiente. Su disco “Gimme Fiction”, lanzado el 10 de mayo de 2005, debutó en el puesto número 44 de la lista Billboard 200 y vendió más de 160,000 copias.

En julio de 2007, Spoon lanzó “Ga Ga Ga Ga Ga”, que debutó en el puesto número 10 en la lista Billboard 200 y vendió 88,000 copias en cuatro semanas. Posteriormente, el 25 de enero de 2010, salió a la venta su séptimo disco, “Transference”, que incluía los exitosos sencillos “Got Nuffin” y “Written In Reverse”.

En junio de 2014, la banda anunció el lanzamiento de un nuevo álbum titulado “They Want My Soul”, el cual salió a la venta el 5 de agosto de 2014. Este álbum incluyó sencillos como “Rent I Pay”, “Do You” y “Inside Out”. En 2017, Spoon lanzó su álbum “Hot Thoughts”, consolidando aún más su reputación como una banda influyente en la escena indie.

En abril de 2019, la banda recibió atención mediática gracias al candidato presidencial demócrata Pete Buttigieg, quien fue filmado tocando la canción “The Way We Get By” en piano antes de un evento por su portavoz, Lis Smith. En respuesta, la banda compartió el video en sus páginas de Facebook y Twitter, comentando: “Así que este tipo puede hacer el trabajo de cualquiera, ¿eh?”.

Lo mejor de Spoon

En junio de 2019, anunciaron el lanzamiento de su álbum de grandes éxitos, “Everything Hits at Once: The Best of Spoon”. El álbum incluye sus canciones más conocidas y una nueva canción titulada “No Bullets Spent”. Fue lanzado el 26 de julio bajo el sello Matador. Sin embargo, el 9 de julio, Rob Pope anunció que dejaría la banda. El 29 de agosto de 2020, para el Día de las Tiendas de Discos, la banda lanzó “All the Weird Kids Up Front”, una recopilación seleccionada por los fanáticos como compañía de su álbum de grandes éxitos, con una lista de canciones enviada y votada por los seguidores.

Desde 2021 hasta la actualidad, Spoon ha continuado su exitosa trayectoria musical. A partir de finales de 2018, la banda comenzó a grabar su décimo álbum de estudio en el estudio del baterista Jim Eno, trabajando con los productores Mark Rankin y Justin Raisen. Aunque estaba casi terminado a principios de 2020, el lanzamiento se retrasó debido a la pandemia de COVID-19, y la nueva fecha de lanzamiento se estableció para principios de 2021.

El 12 de marzo de 2021, Spoon lanzó versiones de dos canciones de Tom Petty, “Breakdown” y “A Face in the Crowd”. Posteriormente, el 28 de octubre de 2021, anunciaron su décimo álbum de estudio, “Lucifer on the Sofa”, con el sencillo principal “The Hardest Cut” lanzado el mismo día. El segundo sencillo del álbum, “Wild“, incluyendo un remix de Dennis Bovell en el lado B. El álbum fue finalmente lanzado el 11 de febrero de 2022 bajo el sello Matador.

Luego, el 21 de septiembre de 2022, Spoon anunció “Lucifer on the Moon”, una reedición de “Lucifer on the Sofa” con remezclas de todas las canciones a cargo de Adrian Sherwood. El álbum fue lanzado el 4 de noviembre de 2022. En este mismo año, el álbum fue nominado a Mejor Álbum de Rock en la 65ª edición de los Premios Grammy, marcando la primera nominación de la banda en los premios más prestigiosos de la música.

Con una trayectoria musical sólida, canciones pegadizas y una producción impecable, Spoon ha dejado una huella duradera en la música indie. Su habilidad para crear melodías inolvidables y su enfoque arriesgado y creativo los ha convertido en una de las bandas más respetadas y admiradas por la crítica y los fanáticos del género. Continúan dejando su marca en la escena musical actual y su legado perdurará en la historia del indie rock.