Las tres novedades de los Grammy son Mejor Actuación de Música Africana, Mejor Álbum de Jazz Alternativo y Mejor Grabación de Pop Dance.

Beyoncé en los Grammy 2023

Los Grammy han agregado tres nuevas categorías para la 66º edición, que se celebrará el año que viene, entre las que destacan Mejor Actuación de Música Africana, Mejor Álbum de Jazz Alternativo y Mejor Grabación de Pop Dance. Además, la categorías existentes de Productor del Año, No clásico y Compositor del año, No clásico se trasladarán a las categorías generales, lo que permitirá a los votantes elegir en las categorías no específicas.

Sobre estos cambios, la academia se enorgullece de anunciar estos últimos cambios de categoría en sus premios: «Estos cambios reflejan su compromiso de escuchar activamente y responder a los comentarios de nuestra comunidad musical, representar con precisión una amplia gama de géneros musicales relevantes y permanecer alienados con el panorama musical en constante evolución».

En este sentido, Harvey Mason jr., director ejecutivo de Recording Academy, explicó que «al presentar estas tres nuevas categorías podemos reconocer y apreciar una gama más amplia de artistas, y la reubicación de las categorías Productor del año y Compositor del año en el campo general garantiza que todos nuestros votantes puedan participar en el reconocimiento de la excelencia».

Mejor Interpretación de Música Africana

Una categoría de pistas y sencillos que reconoce grabaciones que utilizan expresiones locales únicas de todo el continente africano. Destacando las tradiciones musicales melódicas, armónicas y rítmicas regionales, la Categoría incluye, entre otros, Afrobeat, Afro-fusion, Afro Pop, Afrobeats, Alte, Amapiano, Bongo Flava, Genge, Kizomba, Chimurenga, High Life, Fuji, Kwassa, Los géneros Ndombolo, Mapouka, Ghanaian Drill, Afro-House, South African Hip-Hop y Ethio Jazz.

Mejor Grabación de Pop Dance

Reconoce pistas y sencillos que presentan música bailable y de ritmo rápido que sigue un arreglo pop. Las grabaciones elegibles de Pop Dance también cuentan con fuertes ritmos rítmicos e importantes instrumentos electrónicos con énfasis en la interpretación vocal, la melodía y los ganchos. Los remixes de baile son elegibles solo en la Categoría de mejor grabación remezclada y no se pueden ingresar en la Mejor grabación de baile pop.

Mejor Álbum de Jazz Alternativo

Esta Categoría reconoce la excelencia artística en álbumes de Jazz Alternativo de individuos, dúos y grupos/conjuntos, con o sin voz. El jazz alternativo se puede definir como una mezcla de géneros, un híbrido envolvente que mezcla jazz (improvisación, interacción, armonía, ritmo, arreglos, composición y estilo) con otros géneros, incluidos R&B, Hip-Hop, clásico, improvisación contemporánea, Música experimental, pop, rap, electrónica/bailable y/o palabra hablada. También puede incluir técnicas de producción/instrumentación contemporáneas asociadas con otros géneros.