Alela Diane, The New Raemon, la película Matilda, Marem Ladson y lo nuevo de Jonás Trueba protagonizan los contenidos de nuestra newsletter de actualidad semanal, a la que puedes suscribirte aquí.

Solsticio de verano, miles de hippies y druidas new age acudiendo en masa al monumento de Stonehenge para dar la bienvenida a la luz anaranjada del día más largo del año entre piedras neolíticas; es la época de las luciérnagas, iluminan con un flash efímero los jardines en la oscuridad, llegan también los preparativos del mágico San Juan, y con dicha tradición, la eterna duda: ¿qué playa no transitada por quinientas personas apiñadas haciendo botellón y cayéndose a las hogueras convendría este año? ¿Queda acaso alguna playa salvaje para llegar los primeros?

Las viejas costumbres renacen, como esa excitación infantil por recuperar las neveritas del 95, tender la toalla en la fría arena y sacar los bocatas envueltos en aluminio, comerlos casi sin respiración, y saltar las olas pidiendo nuevos deseos. Todo esta semana está envuelto, inevitablemente, de paganismo. Noches cortas, por fin, algo de brisa, y por supuesto, muchas updates imperdibles para acompañar.

1 – Los vientos de Alela

Alela Diane va y vuelve de vez en cuando. Se esconde bajo una roca, sale tímidamente, compone y vuelve a marcharse. La cantautora de Portland posa, tranquila, sus canciones, cuando está preparada y cuando cree que tiene algo algo significativo que decir.

Se construye una casa victoriana familiar, pinta la casa, amuebla la casa, canta en la casa. Algunos medios la consideran ‘no prolífica’, y ella se defiende aludiendo lo injusto que resulta dedicar tiempo a criar a niñas pequeñas y sacar música cuando le es posible, aun después de seis álbumes, y que la conviertan, a sus ojos, en una artista “poco productiva”.

Sale a la luz “Howling Winds”, una canción que alivia como un eco a través de los vientos que dan sosiego y respuestas en los tiempos más difíciles. Su voz es siempre maravillosa.

2 – Y así caen los días

Curiosamente y por el contrario, el caso de The New Raemon es distinto. Cada uno es prolífico a su manera, sin más. El álter-ego del cantautor catalán Ramón Rodríguez se las arregla para componer álbumes sólidos en los que instalarse un tiempo cada año. “Así Caen Los Días”, su nuevo álbum junto al multiinstrumentista Marc Clos, supone el segundo tomo de una trilogía que comenzó con Y a los que nazcan más tarde (2021, BMG) y que tiene como mensaje común, la esperanza.

Y así se percibe al instante, gracias a ese halo de familiaridad y cercanía que sus letras provocan, o esa madurez que han ido ganando sus melodías. Nos encanta su vasto vocabulario (¿acaso no es bonito llamar a una canción “La soledad ordena las cosas”?), su renovado imaginario, su dedicación atemporal. La tranquilidad de hacerse mayor está infravalorada, en este disco puedes comprobarlo.

3 – La rebeldía de llamarse Matilda

No puedo detenerme durante 18 largas páginas (¡por las dos caras!) con la excusa de que Matilda es indudablemente, uno de los personajes más influenciables de nuestra infancia: La referencia de tantas niñas -y niños- que vieron en este clásico infantil de Roald Dahl a una niña corriente (poco entendida por sus repulsivos padres) con un inusual poder mental de otro mundo inculcado por una temprana lectura voraz de estantes y estantes de libros (sobretodo los de Charles Dickens) y que era capaz de asegurarles: “sois la revolución, ¡rebelaos contra las mentes pequeñas!”.

El libro tuvo su adaptación al cine, también a un exitosísimo musical en el West End, y ahora el clímax: una nueva película-musical, que llegará a Netflix en Navidad. Imperdible el papel de Emma Thompson como la terrible Directora Trunchbull.

4 – Volver al mar

Escribió esta canción hace dos años, cuando se encontraba completamente aislada, haciendo fuerza para salir de una época dura. Ahorró dinero, comenzó terapia, contrató a un abogado, cogió sus cosas y se marchó a Nueva York. La cantautora gallego-americana Marem Ladson entendió que aferrarse a la fuerza que en el fondo conlleva ser vulnerable era una buena decisión, y qué mejor cura que volver al mar cuando las cosas no salen como una quiere.

Con ese estilo tan elegante al que nos tiene acostumbrados (es también modelo), la joven Marem consigue destensar sin esfuerzo el ceño de quien la escucha y lo devuelve a la orilla. “Back To The Sea” ya está fuera. Insisto: es muy bonita.

5 – Tenéis que venir a verla

También insisto en que la nueva película de Jonás Trueba bien merece ese título: en efecto, tenemos que venir a verla. “Hay música, personales, paseos, comida, viaje, libros, pimpón y encima va a ser corta, muy corta: ¿Qué más queréis?”. Su tráiler-no tráiler no tiene pérdida, os lo aseguro. Inspira esa genialidad de la invitación a las cosas pequeñas, sencillas, hechas con cariño y con un toque cómico.

El director madrileño repite de nuevo con la actriz Itsaso Arana como una de las protagonistas junto a Irene Escolar, Francesco Carril y Vito Sanz. Dos parejas. Una tarde y un reencuentro. Una dedicatoria al buen cine. ¿Poca cosa? No lo diría, y si no convence, por eso precisamente quiere que vayamos a verla, pero estrenada exclusivamente en el cine. No se hable más.