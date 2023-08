Ley es abierta, simpática, resuelta, cálida y cuando hablamos de música, de los bolos y su trayectoria se le notan las ganas, las de la ilusión y las de hacer las cosas bien en lo de ser profesional.

Leticia Pérez de Ziriza, Leti, Ley Dj viene a la entrevista con Olivia. La imagen es tierna, Olivia ha llegado recientemente a este mundo y conserva esa mirada de querer agarrar la vida con fuerza. Ley es abierta, simpática, resuelta y cuando hablamos de música, de los bolos y su trayectoria se le notan las ganas, las de la ilusión y las de hacer las cosas bien en lo de ser profesional. Es valenciana y sus primeros acordes se fueron concibiendo en Valencia, precoces y estimulados por Carlos Pérez de Ziriza, un maravilloso crítico musical, colaborador de este medio, y hermano de Ley.

Si hablamos de fiestas, a Ley le gustan las privadas, las secretas, las escondidas, esas que te sorprenden porque no sabes dónde vas y por tamaño y entorno se quedan grabadas en la memoria. Ley ha trabajado mucho y bien. Ha pinchado Space, ha hecho el Warp Up de Amaral en las fiestas del Pilar para 80.000 personas y acompañado las celebraciones de la Copa del Rey y la Rúa del Barça, aún le queda pinchar en el Coachella, que es algo que le gustaría. Lo suyo es la música en su espectro más amplio, la propia y la ajena, y lo que le eriza el vello es observar la felicidad desde los acordes que con mimo genera. Vivió en Toronto y ahora vive en Barcelona, lo de conciliar no lo lleva mal, Olivia la suele acompañar a muchos de sus bolos.

En tu Instagram indicas DJ and Music Producer. ¿Qué haces exactamente?

Produzco música electrónica. Esto es música que se produce gracias a un software informático, produzco música con un ordenador. Puedo crear una pieza de música que cuando la escuchas, puedes pensar que la ha tocado una banda; está sonando un bajo, una batería, una guitarra, un sintetizador, un piano, e incluso una voz y te lo hago con pistas y samplers que ya están pregrabados.

Pero tienes cómo dos vertientes ¿no?… Es decir, creas algo donde nada existía, y también adaptas temas que ya existen.

Correcto. Yo produzco mis propios temas de la nada, donde se crea una nueva melodía, una nueva composición, se añaden instrumentos, a veces virtuales y otras reales, puedo llamar a un guitarrista, un pianista, a una vocalista. O puedo crearlos de bases que ya existen pregrabadas, pero puedo crear un remix para una banda de rock o de pop, o incluso un Mash Up.

