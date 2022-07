El periodista Carlos Galilea publica un completísimo libro que refleja horas y horas de conversaciones con el genial músico brasileño.

Pocas personas deben conocer tan bien a Caetano Veloso como el periodista Carlos Galilea. El conductor del programa Cuando los elefantes sueñan con la música (en Radio 3 desde 1987) y crítico musical de El País durante años, entre trabajos para otros medios, le ha entrevistado hasta en 19 ocasiones a lo largo de las últimas tres décadas, y todas ellas tienen su reflejo en el libro Caetano Veloso. Conversaciones con Carlos Galilea (Blume, 2022), recientemente publicado.

Un compendio de charlas con este gigante de la música brasileña y universal, quien está a punto de cumplir los ochenta años en un espléndido estado de forma, y cuyas opiniones sobre el arte, la cultura, la política, el cine, el sexo o la provecta edad tienen reflejo a través de sus páginas.

Conversaciones mantenidas en París, Londres, Madrid, Rio de Janeiro, Salvador de Bahia o Barcelona, que son como un recorrido por treinta años de nuestra historia reciente, y que interesarán por igual a los fans del músico brasileño como a los neófitos. Hemos charlado con el autor.

¿Cómo surge este libro?

Me llamó un agente literario que colaboraba con la editorial Blume para proponerme hace algo sobre Caetano Veloso. No veía viable una biografía, entre otras cosas porque ya había salido una en Brasil. Le di unas vueltas, y como tengo muchas entrevistas con él, y hay una especie de continuo entre ellas a lo largo de treinta años, les propuse eso y les pareció bien, con los nueve o diez despieces o artículos que sitúan al personaje un poco más, para quien no lo conoce. Mi única condición era que Caetano diera su permiso. Le escribí, me dio su bendición (risas) y tiré para adelante. Vio el PDF antes, y me contestó de un modo muy cariñoso. Siempre lo ha sido conmigo. Y me escribió el prólogo. Lo hicimos coincidir con el año de su ochenta aniversario, este 2022. A veces pienso en que cuando yo conocí a Caetano Veloso, era más joven de lo que yo soy ahora. Es un poco vertiginoso. Creo que tenía 49 años cuando le conocí. Y ahora está a punto de cumplir ochenta.

“Caetano no está del todo satisfecho de ninguno de sus discos, no cree haber hecho una obra perfecta”.

Tiene una grandísima lucidez creativa y personal, para su edad, ¿no? Este mismo año ha publicado otro gran disco, Meu coco (2022).

Bueno, a mí lo que más me sorprende de él es la curiosidad que mantiene viva, está siempre leyendo prensa, ensayos, escuchando música, participando en proyectos con músicos jóvenes, tiene una renovada curiosidad por saber todo lo que pasa en el mundo, y eso es lo que le mantiene joven. Y también una eterna insatisfacción: en el prólogo ya dice que no se considera músico, no al nivel de Gilberto Gil o de Milton Nascimento. Él consideraba que Gilberto Gil ya había hecho todo lo que tenía que hacer cuando estaba al final de su carrera, que ya había dejado su legado, pero él no, él aún siente que tiene que muchas cosas que hacer y que no está satisfecho con ninguno de sus discos, no cree que nunca haya hecho una obra perfecta. Esa insatisfacción es la que le mueve. Es impresionante ver eso de cerca, porque no es lo habitual. No diré nombres, pero hay gente que lleva treinta años haciendo lo mismo, con todos los respetos, y de hecho, a Caetano puedes ir a verle diez veces y nunca es igual. Nunca es el mismo repertorio, aunque se puedan repetir algunas canciones, y nunca las presenta igual. Y el concepto cada vez es otro.

Portada del libro.

Sobrevuela todo el libro esta percepción que tenemos en España de que desconocemos gran parte de la música hecha en Brasil, más allá de cuatro o cinco nombres, ya sea por estar cantada en portugués o por el propio tamaño de país, que es como un continente en sí mismo.

Es un tema complejo, y se debe a varios factores. Primero, que Brasil, como bien dices, es como un continente. Y como una isla. Una isla rodeada mar de y de hispanoparlantes. Caetano siempre dice que entiende que un inglés o un francés no entienda los textos de sus canciones, pero que eso le ocurra a un español es algo que le sobrepasa. Es más fácil para alguien que habla portugués entender a alguien que habla castellano, que alguien que habla castellano entienda bien a quien habla portugués. Y eso hace que la relación no sea simétrica. Eso es importante, porque cuando tú hablas un idioma con otra persona que también lo habla, crees que también te va a entender bien a ti, pero no funciona así. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que nos pasa con los italianos: tú puedes entender lo que te dicen pero cuando te pasas al castellano ellos apenas te entienden. Con los portugueses nos pasa eso al revés. La mayoría de españoles no hablan inglés, o lo hacen con dificultades, pero consumimos música en inglés porque es el idioma dominante, y hay un cierto rechazo en España a los idiomas que no son los dominantes. Los que no son inglés y castellano. Y además, Brasil es musicalmente autónomo y autosuficiente, no necesita pasar por la industria anglosajona, que es lo que pasa muchas veces. Recuerdo comentarle una vez a Charlie Gillett que en las revistas musicales casi nunca salen músicos brasileños, él me dijo que era por el idioma, pero yo le respondí que no podía ser solo por eso, ya que también aparecían artistas congoleños, por ejemplo. Le expliqué que mi teoría es que Brasil es una potencia mundial, con sus propias compañías de discos, no necesita pasar por el mercado anglosajón. También EE.UU. se ha apropiado de músicas como la bossa o la samba. Brasil tiene una gran sintonía con el Caribe. Son más de 200 millones de habitantes. Se puede hacer allí una gira de sesenta ciudades en locales para veinte mil personas, y no sé si hay mucho países en el mundo que puedan decir lo mismo. Robert Carlos vendía dos o tres millones de discos en Navidad, en sus mejores tiempos, solo allí. Por eso el caché de los músicos brasileños es alto fuera de su país. Cuando vienen, es porque les apetece. No porque lo necesiten. Como le ocurre a Marisa Monte. Su mercado es Brasil. Y hay todo un mercado que no sabemos que existe, el del favela funk y el reggaeton, que mueve millones y millones de euros.

“Siempre ha dicho que le gusta caetanear pero detesta el caetanismo”.

¿Dirías que la figura de Caetano Veloso, como artista alejado de los grandes núcleos de poder de la industria musical occidental, es equiparable a la de Fela Kuti como emblema del afrobeat, a la de Bob Marley como emblema del reggae y a la de Rubén Blades como emblema de la salsa?

Creo que no, porque el equivalente brasileño a esos músicos sería alguien relacionado con la bossa nova, y una de las cosas que definen a Caetano es que no tiene estilo. Su estilo es no tener uno definido, para poder transitar por donde le apetece. Siempre se ha definido como un desestabilizador de consensos, que me parece una frase genial. Como artista complejo, desconcertante, transgresor y provocador, no lo veo al nivel de los artistas que me dices. En cuanto a popularidad, como embajador de la música brasileña, sí. Pero no asociado a un estilo. El ídolo de Caetano es Joao Gilberto. Él no hace bossa nova, ni samba, en cualquier caso estaría asociado al tropicalismo, que fue una transgresión de todo eso. Vinicius Cantuária me dijo una vez que la música brasileña es un triángulo con un cuadrado encima de ese triángulo, y un círculo alrededor de ellos. En el triángulo están Dorival Caymmi, Antonio Carlos Jobim y Joao Gilberto, en el cuadrado están Caetano, Milton Nascimento, Gilberto Gil y Chico Buarque, y todos los demás están alrededor dando vueltas en torno al círculo.

También da la impresión, más aún leyendo tus entrevistas, de que Caetano Veloso siempre ha querido desmarcarse de cualquier visión preconcebida sobre él. Un poco al estilo huidizo de Bob Dylan, aunque con otro carácter.

Totalmente. Dijo una vez que le gusta caetanear pero detesta el caetanismo. Lo describe muy bien. Tiene mucho que ver con el tropicalismo, que fue una ducha refrescante que activó el sistema circulatorio de la música brasileña, como decía Gilberto Gil. Apostó por el pluralismo, la diversidad, la diversión… él está marcado por eso. Aparte de que ha hecho cine, escribe… está muy abierto a otras influencias culturales. Literatura, teatro, cine, pintura… todo es importante para él.

Imagen de juventud de Caetano Veloso, en plena fiebre tropicalista.

Supongo que haberle hecho tantas entrevistas habrá fortalecido una relación de cierta confianza.

Recuerdo la primera, que yo estaba acongojado. Es un gigante, aunque en España no haya esa conciencia de lo grandes que son estos músicos. No se les considera al mismo nivel que a muchos músicos anglosajones, y es una cosa inconsciente. Y ahí volvemos al tema del idioma.

De hecho, Roberto Carlos tuvo éxito aquí cuando cantaba en castellano.

Claro. Caetano se negó a cantar sus canciones en castellano porque es algo que no iba con él. Y eso que su compañía la daba la brasa porque querían abrir mercado. Grabó canciones en castellano con las que había crecido, pero no las suyas. Se oían muchas canciones en castellano en la radio cuando él creció, y se veía mucho cine mexicano, su generación creció con esa cultura, y luego eso se perdió. En Brasil ya no oyes música en español. Y creo que en España pasó algo parecido: hubo unas generaciones que consumían mucha música en francés e italiano, y todo eso desapareció.

Sí, no sé si es por la globalización, en parte.

Pero la globalización lo debería haber ampliado, yo no creo que sea ese el problema, creo que la culpa es de la colonización cultural por intereses económicos y de papanatismo nuestro, con perdón. Nos hace gracia lo que escuchamos en inglés, aunque no entendamos una mierda, con perdón. Que a mí me encanta la música en inglés, ¿eh?, la que es buena, pero creo que hay una discriminación absurda. Celia Cruz ya lo decía, que iba a cantar a Finlandia mientras en España no la contrataban. Y añadía: “en EE.UU., si no te entienden, no te atienden”. No sé si tiene algo que ver con el franquismo, la copla, el cine de aquella época, el hecho de que mucha gente lo pueda asociar a cierta idea casposa… no lo sé. Es un tema muy complejo, que se desvía del libro, pero me parece interesante debatir. El inglés es nuestro latín, la lingua franca. Fernando Trueba decía que ama el cine norteamericano, que creció con Billy Wilder o John Ford, pero que pese a que su plato favorito fuera la paella, no le gustaría tener que desayunar, comer y cenar paella el resto de su vida. Está genial escuchar música en inglés, hay cosas maravillosas, yo he crecido con esa cultura, pero ¿renunciar a lo demás, con todo lo maravilloso que hay en castellano, en italiano, en francés o en portugués? No importa que no lo entiendas, la música te llega por el estómago, por la emoción.

“Creo que la colonización cultural y nuestro papanatismo nos han alejado de músicas que no se expresan en inglés o en castellano”.

Además, puedes no entender una lengua, pero te puede gustar su musicalidad. No todas suenan igual a la hora de ser cantadas.

Sí, pero parece que hayamos ido para atrás. Hay una regresión, que no ha empezado ahora. Llevamos muchos años con esto. Igual cambia en un futuro. En fin, volviendo a Caetano, es un personaje fascinante, porque puedes hablar con él de cualquier cosa. Del idioma castellano, del portugués, de filosofía, de política, de sociedad, de arquitectura, de urbanismo… lo que te dé la gana, porque ha leído sobre casi todo, y se comunica con gente de diferentes ramas de la cultura, y está muy al día de lo que pasa. No vive aislado en su mundo.

¿Te gusta su último disco? ¿Cómo lo ubicas en el conjunto de su obra?

Sí, a mí me gusta. Tiene canciones muy buenas, muy bien resueltas, es un poco como un resumen o síntesis de todo lo que ha hecho en los últimos años. Pero es difícil quedarse con alguno de los 30 o 40 discos que ha publicado. Con Milton Nascimento u otros artistas, es más fácil saberlo. Él nunca está contento con lo que hace, siempre ve los fallos, el punto débil, lo que no ha salido bien del todo. Pero cada uno de sus discos es una aventura. Sería interesante escucharlos uno tras otro, porque ahí te das cuenta de la evolución y los cambios de rumbo. Toda su obra está construida desde un equilibrio entre innovación y reiteración, como dice el prólogo. Esa es la clave. Y su último disco es eso. El estilo no-estilo de Caetano. Es imposible saber lo que va a hacer.

