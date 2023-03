Es el primer adelanto de The Love Invention, su primer disco en solitario, que se publica el 12 de mayo.

Alison Goldfrapp ha anunciado que el 12 de mayo publicará su primer álbum en solitario, el primero en el que su nombre aparece completo, y ya no como una de las dos mitades del dúo Goldfrapp. El anuncio ha venido acompañado por la canción “So Hard So Hot”, que es el primer tema que se adelanta del contenido del disco.

El álbum se llamará The Love Invention y está compuesto de once canciones, entre las que figura algunas colaboraciones que la artista ha compartido previamente. Estas son “Digging Deeper”, con Claptone , y “Fever”, con Paul Woolford. Las pistas están incluidas en la versión digital ampliada de The Love Invention; el LP original presenta versiones en solitario de ambas pistas. Tanto “Digging Deeper” como esta “So Hard So Hot” revelan la vis más dance de su música, muy lejos ya del pop glacial con el que emergió hace un par de décadas.

“Quería crear algo que tuviera un componente enfocado al club y a la vez ácido. Pero también quería que la luz llegara de los coros, crear una tensión, a la vez que una sensación eufórica de libertad”, ha explicado la propia artista. Cualquiera diría que quiere competir con Róisín Murphy en su misma liga. O con Dua Lipa o Kylie Minogue, si nos apuran.

Lo último que se había sabido de Alison Goldfrapp antes de los pasos previos a este disco fue en 2021, cuando colaboró ​​​​con Royksöpp en el proyecto conceptual Profound Mysteries. Su último álbum con Will Gregory como Goldfrapp fue Silver Eye, en 2017. En 2018, lanzaron una edición de lujo con un remix de Dave Gahan de Depeche Mode. Este primer disco en solitario saldrá el próximo 12 de mayo.