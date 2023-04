“Blades” es el título del nuevo adelanto del segundo álbum de la artista londinense, My Soft Machine, que saldrá a la venta el 26 de mayo.

La artista Arlo Parks, dos veces nominada a los Grammy, ganadora de los premios Mercury Prize y BRIT Award, ha compartido el último single de su segundo álbum My Soft Machine.

“Blades” es un tema cargado de groove producido por Paul Epworth con loops de música disco, sintetizadores y paisajes sonoros que te harán mover el esqueleto. Fue escrita en lo que Arlo llama “la semana mágica”, en la que ambos produjeron tres canciones para el álbum en cinco días.

De Paul Parks dice que es “un mago”. “Tiene un espíritu infantil que siempre me ha encantado y que ha aportado a Blades. Quería hacer algo que pudiera bailar, por fin, porque siento que mis canciones no tienen esa cualidad en general”. Para la nueva canción la artista dice haberse inspirado en grupos como ESG, artistas como Kaytranada “y mucho del rock psicodélico zambiano de los 70 que me encanta”.

Arlo explica: “Imagino ese momento en una fiesta en el que ves al otro lado de la habitación a alguien a quien no has visto en mucho tiempo, sientes que te estás distanciando y entonces encuentras el valor para acercarte. Esa es la historia de la canción”.

“Blades” es la continuación de sus recientes singles “Weightless” e “Impurities”, que aparecieron simultáneamente en las listas A de Radio 1 y 6 Music de la BBC y que la llevaron al escenario para actuar en The Jonathan Ross Show. Además, los temas fueron portada de The Guardian Film & Music, DORK, MusicWeek y DIY. Todas las canciones aparecerán en el próximo álbum, que saldrá a la venta el 26 de mayo a través de Transgressive Records.

El single viene acompañado del vídeo oficial, dirigido por Bedroom de Compulsory Film, que ya trabajó con Arlo en el vídeo de “Too Good”.

El nuevo trabajo de Arlo Parks

My Soft Machine es un cuerpo de trabajo profundamente personal; una narración de las experiencias de Parks mientras navega por sus 20 años y el crecimiento entrelazado. Se grabó entre Londres y Los Ángeles, con los productores Paul Epworth, Ariel Rechtshaid, Romil Hemnani (Brockhampton), Buddy Ross, colaborador de Frank Ocean, y Carter Lang (SZA), además de alguna autoproducción de la propia Arlo.

My Soft Machine será la continuación del aclamado y premiado debut de Arlo, Collapsed in Sunbeams (Transgressive, 2021); un disco que recibió dos nominaciones a los Grammy como Mejor Artista Revelación y Mejor Álbum de Música Alternativa, ganó el premio BRIT al Mejor Artista Revelación, recibió el Hyundai Mercury Prize y ganó el premio BBC Introducing Artist Of The Year.

Su álbum de debut también alcanzó los tres primeros puestos en las listas de álbumes del Reino Unido y ganó los premios AIM al mejor álbum independiente y a la revelación independiente del Reino Unido.

Además de los importantes premios cosechados el año pasado, Collapsed in Sunbeams se incluyó en casi todas las listas de “Mejores álbumes de 2021” y recibió elogios de la crítica de medios como The Guardian, Rolling Stone, NME, The FADER y muchos más.

Su faceta de compositora le ha valido nuevos admiradores como Billie Eilish, Florence Welch, Michelle Obama, Angel Olsen, Phoebe Bridgers, Massive Attack y la célebre escritora Zadie Smith, entre muchos otros.

Parks en directo

También cabe destacar que Arlo Parks acaba de anunciar que se embarcará en una gira por el Reino Unido y Europa en septiembre, que incluye un concierto en el Eventim Apollo de Londres. Además, acaba de anunciar una serie de actuaciones en tiendas de discos, en las que tocará algunas canciones del nuevo álbum y firmará ejemplares para los fans.

Las fechas en España son el 3 de junio en Barcelona y el 10 en Madrid; en ambas ocasiones Arlo Parks estará presente en el Festival Primavera Sound.