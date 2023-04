Bruce Springsteen, Steve Earle y Nick Honby los calificaron como la mejor banda de rock and roll del mundo, y ellos quieren seguir haciendo honor a aquellos halagos. Nos visitan este mes de abril.

Los hermanos Dave y Serge Bielanko formaron Marah en Philadelphia allá por 1993, pero fue hace algo más de diez años cuando se afianzaron como una de las mejores bandas de rock and roll del planeta sobre los escenarios. Quien los vio, lo sabe.

El mismísimo Bruce Springsteen les reconoció en las primeras filas de uno de sus conciertos y les invitó a compartir escenario semanas después en el Giant Stadium de New Jersey frente a 55.000 personas, y ese fue el inicio de su leyenda. Underground, pero leyenda. The Jayhawks se los llevaron de gira, Steve Earle sigue apostó por ellos y el productor Owen Morris, famoso por su trabajo con Oasis, les produjo Float Away With The Friday Night Gods (2002), el primero de una retahíla de estupendos discos, como 20.000 Streets Under The Sky (2004) o If You Didn’t Laugh, You’d Cry (2005), que con las influencias de Rolling Stones, Faces, Bob Dylan o Paul Westerberg, les procuró plaza en festivales como Bonnaroo Music Festival, Austin City Limits Music Festival, SXSW o Azkena Rock Festival y llenazos en salas como Joy Eslava (Madrid) o Apolo (Barcelona) durante 2006 y 2007.

En buscar del esplendor de su mejor época

Luego se produjo un cambio en su formación, y fue verano de 2015 cuando los miembros originales de la banda que habían abandonado el grupo en 2008 se reencontraron y decidieron volver a a la carretera. Ahora Dave Bielanko, su líder, reúne Marah de nuevo, pero sin su hermano Serge, que ha decidido dedicarse por completo a la escritura y abandonar las giras y la música. Aun así, están los veteranos Dave Petersen (batería) y Adam Garbinski (bajo y guitarra), miembros de la mejor versión de la banda entre 2004 y 2008, compartiendo escenario con el mítico Slo-Mo Brenner (slide guitar y bajo) y Gus Tritsch (violín y guitarra).



Si viste a Marah en su mejor época, ya sabrás que eran un auténtico torbellino sobre los escenarios. Y si no los viste, tienes la oportunidad de revivir aquellos vendavales escénicos, ya que prometen estar a la altura. Estarán el 20 de abril en Vigo (Masterclub), el 21 en Bilbao (Kafé Antzokia), el 22 en Mallorca (Teatre Lloseta), el 25 en Granada (Teatro Caja Granada), el 26 en Madrid (Copérnico), el 27 en Zaragoza (La Casa del Loco), el 28 en València (Loco Club) y el 29 en Barcelona (La Textil).