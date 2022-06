El nuevo videoclip de Stuart Murdoch y los suyos es otra prueba de su espléndida madurez.

Y dura, y duran. Y además lo hacen publicando muy buenos discos. Sin repetirse demasiado a sí mismos. Indagando siempre en nuevos sonidos y en nuevos estilos. No se puede decir que Belle and Sebastian no tengan una mentalidad joven, porque pese a que llevan ya caso treinta años de carrera, mantienen la misma ilusión y las mismas ganas que cuando empezaron. Y todos salimos ganando.

Su último videoclip es el de la canción “A Bit Of Previous”, que se llama igual que el álbum completo que han publicado hace un par de meses. Es un clip de animación, dirigido por Graham Samuels, que cuadra muy bien con la filosofía de la banda de Glasgow, con su estética y con sus intenciones, con su perenne elegancia.

La suya siempre ha sido una forma muy distinguida de afrontar las canciones pop. Desde esos inicios en los que eran emblema del mejor indie pop británico de la época, firmes herederos del legado de The Smiths, hasta esos coqueteos con el soul, con el funk, con el folk de la costa oeste norteamericana y hasta con el synth pop que fueron luego decorando sus trabajos.

La banda escocesa es toda una institución, que ya no tiene nada que demostrar a nadie, y este fin de semana estarán en nuestro país de nuevo, presentando las canciones de este disco y rescatando también algunos clásicos de su carrera.

Será mañana viernes en el Vida Festival de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y el sábado en Noches del Botánico en Madrid, compartiendo cartel con la adorable Beth Orton. Cualquiera de ambas opciones es un planazo, sin duda.