El joven cuarteto británico nos visita esta semana con un efervescente debut post punk bajo el brazo.

¿Otro grupo más de post punk? ¿De verdad lo necesitamos? El revival del post punk ya dura, de hecho, como cuatro veces más que el propio post punk, si tenemos en cuenta que lleva veinte años de matraca y que el post punk originario (lo que también se dio en llamar after punk en su momento) fue cosa de solo unos cinco años, entre 1978 y 1983, aproximadamente.

Pues lo diremos claro: si las canciones funcionan, si los cambios de ritmo tienen personalidad y las melodías contagian, y al mismo tiempo sirven para reflejar una realidad que en esencia no ha cambiado tanto (¿estamos peor ahora que en 1978, pese a todos los avances tecnológicos?), puede decirse que sí. Que no viene mal otra banda de post punk. Y The Lounge Society lo hacen bien. A veces, muy bien.

Son tan jóvenes como parece en la foto, vienen de Yorkshire (Reino Unido) y nos visitan esta misma semana para presentar un álbum de debut de lo más resultón, Tired Of Liberty (Speedy Wundergorund, 2022). Mañana martes 8 de noviembre estarán en la sala Siroco de Madrid, el miércoles 9 en la 16 Toneladas de València y el jueves 10 en la Razzmatazz 3 de Barcelona.

Su promotora los define como “post punk agudo, enérgico y moderno, del que transmite la visión de una sociedad que se desmorona”. Y hay que darles la razón tras escuchar su álbum de debut. Han teloneado a The Strokes, Fontaines DC y Wet Leg. Y tienen un factor en común con toda la nueva generación de músicos británicos que están exprimiendo el legado del punk desde muy diferentes prismas: también les ha producido Dan Carey, el hombre detrás de Kae Tempest o los propios Wet Leg, Fontaines DC, Goat Girl, Squid o Black Midi, en algunos de sus últimos trabajos.

¿Sobrevivirán The Lounge Society en medio de esta auténtica avalancha de bandas (innegablemente) talentosas que reclaman nuestra atención? Nadie lo sabe seguro. Pero los mimbres los tienen. Así que os recomendamos no perdéroslos si vivís cerca de Madrid, Barcelona o València. Quizá en un futuro sea uno de esos conciertos de “yo estuve allí”.

Foto: Alex Evans.