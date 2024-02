Bigott, que lleva más de quince años sorprendiendo con su ecléctica mezcla de estilos, vuelve a la carga esta primavera con el lanzamiento de “Back to Nowhere”, el segundo adelanto de su esperado nuevo álbum.

Con una carrera que desafía las convenciones del indie y el folk, Bigott ha sabido mantenerse relevante y fresco, explorando sonidos y temáticas que trascienden las modas pasajeras. Este nuevo single no es la excepción. “Back to Nowhere” es una inyección de energía atemporal, un tema que combina urgencia, nerviosismo melódico, y una producción que remite al punk y al new wave de finales de los setenta. Es, en esencia, un caramelo sonoro con efectos secundarios que no dejará indiferente a nadie.

La producción de este tema ha corrido a cargo de Izak Arida, bajista de The Memories y colaborador frecuente de Bigott, lo cual garantiza una fusión perfecta entre el sonido característico de la banda y nuevas influencias. Grabado en directo en el local de ensayo del grupo, “Back to Nowhere” es una declaración de principios en favor del do it yourself (DIY), una filosofía que Bigott ha abrazado desde sus inicios.

La portada del single, obra de Clarin, encapsula visualmente la esencia de este lanzamiento: una invitación a sumergirse en un universo musical único, que desafía categorizaciones y se sitúa, como bien indica su título, en un lugar indefinido pero intensamente atractivo.

Este nuevo adelanto llega tras “Painting Colors”, el primer single que nos ofreció las primeras pinceladas de lo que será el nuevo trabajo de Bigott. Juntos, ambos temas configuran una prometedora anticipación de lo que está por venir, demostrando que Bigott sigue teniendo la fórmula secreta e intransferible del hit.

Para celebrar este lanzamiento, Bigott ha anunciado una gira de presentación que llevará su música a varias ciudades españolas durante la temporada de primavera-verano. Esta serie de conciertos promete ser una oportunidad única para experimentar de primera mano la energía y el carisma que han hecho de Bigott un nombre imprescindible en la escena musical independiente española.

La expectativa en torno al nuevo álbum es alta, y “Back to Nowhere” solo ha servido para aumentar la anticipación.

Con una trayectoria que se ha caracterizado por la innovación constante y una capacidad única para capturar la esencia de la vida contemporánea en sus letras y melodías, Bigott se prepara para dar un nuevo paso adelante en su evolución artística.

En un momento en el que la música parece buscar constantemente la siguiente gran novedad, Bigott nos recuerda que el verdadero arte reside en la autenticidad y en la capacidad de emocionar y conectar con el público. Con “Back to Nowhere”, Bigott no solo vuelve a demostrar su maestría musical, sino que también se reafirma como uno de los artistas más interesantes y necesarios del panorama musical actual.

Así pues, mientras esperamos el lanzamiento completo del nuevo álbum esta primavera, “Back to Nowhere” se erige como un poderoso recordatorio de lo que hace de Bigott un artista verdaderamente excepcional. En un mundo musical cada vez más homogéneo, Bigott sigue siendo un oasis de originalidad y profundidad, un lugar al que siempre vale la pena regresar.