La banda británica Chumbawamba ha pedido a Desokupa que no utilice su canción “Tubthumping” para promocionar sus prácticas; y esto nos ha recordado que son unos cuantos los artistas los que se han negado que sus canciones sean utilizadas con fines políticos. Repasamos algunas de ellas.

Con la campaña electoral en plena vorágine, partidos políticos, entidades e instituciones han puesto en marcha sus diferentes estrategias para exponer sus intenciones y transmitir a los ciudadanos sus ambiciones electorales. En este proceso, la música juega un papel fundamental ya que es capaz de transmitir emociones y reunir sentimientos. Pero, ¿hay muchas canciones politizadas?

Con el fin de promocionar la lona que han puesto en Madrid en contra de Pedro Sánchez, el colectivo Desokupa subió a las redes sociales un vídeo con la canción “Tubthumping” de Chumbawamba. El vídeo ha llegado a las manos del grupo británico, el cuál ha emitido un comunicado en redes sociales solicitando la retirada y no utilización de su canción.

Es sabido por todos que el grupo siempre ha defendido ideas de izquierdas relacionadas con el feminismo, el marxismo o el colectivo LGTBI+. Es por ello que algunos usuarios han decidido que ahora la canción se convierta en un himno anti-nazi, a lo que ellos han asegurado que todas sus canciones lo deberían de ser.

Pero este no es un caso de excepción en la historia de la música. Son muchos los casos en los que artistas y bandas se han visto envueltos en controversias relacionadas con el uso de sus canciones para promover agendas políticas o sociales. Sin embargo, en un acto de resistencia y autenticidad, son muchos los que han levantado su voz y han dejado claro que no están dispuestos a ser instrumentalizados. Analizamos 8 ejemplos.

“Lady Madrid” de Pereza

La política del Partido Popular Bea Fanjul publicó un manifiesto en el que bautizaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso como “Lady Madrid”, nombre de la famosa canción de Pereza. Leiva tardó muy poco en defender los derechos de una de las canciones más escuchadas del grupo: «Me entristece que se haga un uso político de “Lady Madrid”. Nunca me sentí propietario de esa canción, siempre fue de la gente. No la manoseen, no se adueñen de ella: no les pertenece».

“SloMo” de Chanel

Para las elecciones autonómicas de Andalucía de 2022, Vox lanzó un vídeo de su candidata Macarena Olona con la canción de “SloMo” de Chanel Terrero que compitió en Eurovisión. RTVE emitió un comunicado en el que solicitaba al partido político que no utilizará la canción ya que tenía derechos de autor que imposibilitaban su uso para fines políticos.

“No puedo vivir sin ti” de Coque Malla

Otra de las canciones que le han explotado en la cara al partido de Abascal ha sido “No puedo vivir sin ti”. La fuerza de extrema derecha acostumbraba a utilizar el tema en sus mítines, a lo que Coque Malla lanzó un comunicado en redes en el que, además de pedir que no se utilizara, aseguraba que «la verdadera inspiración de la canción no es otra que la relación homosexual entre dos amigos gays muy queridos, que lo pasaron realmente mal por culpa de la intolerancia y de la estupidez homófoba».

“Sin ti no soy nada” de Eva Amaral

Tampoco se puede olvidar el famoso rifirrafe entre Amaral y Rubalcaba por “Sin ti no soy nada”. El que era en ese momento vicepresidente primero y Ministro de Interior citó en el Congreso la canción de Amaral, un hecho que no gustó nada al guitarrista del grupo que fue muy claro en redes sociales: «Mira amigo, no me toques los huevos, las canciones son de todos».

“Lead the Way” Joe Walsh de Eagles

En el panorama internacional también encontramos casos relevantes. Uno de ellos es el que enfrentó a Joe Walsh, miembro de Eagles, con un político candidato al Congreso de Illinois curiosamente también llamado Joe Walsh. El nombre de la canción se cambió a “Lead the Way” y fue utilizada con otra letra en un video electoral que no tardó en ser retirado.

“It’s The End of the World as We Know It (And I Feel Fine)” de Rem

Adele, Elton John, Luciano Pavarotti o Rolling Stones son algunos de los artistas que han cargado contra Donald Trump por utilizar sus canciones en sus actos. Pero uno de los más consistentes fue Michael Stipe de R.E.M que cuando se enteró de que el presidente americano utilizó su canción “It’s The End of the World as We Know It (And I Feel Fine)” emitió un rotundo mensaje: «Váyanse a la mierda todos ustedes…hombres tristes, captadores de atención, hambrientos de poder y pequeños. No utilicen mi música o mi voz para una farsa estúpida de campaña».

“Dont Worry, Be happy” de Bobby McFerrin

Pero Trump no ha sido el único presidente envuelto en esta incómoda situación. George H.W Bush también utilizó en 1988 la celebre canción “Don’t worry, be happy” para su campaña, y el artista afroamericano Bobby McFerrin protestó para que no la utilizara más.

“Take a Chance on Me” de Abba

El grupo Abba también emprendió acciones legales contra John McCain, ex senador de Estados Unidos, por la utilización de “Take a Chance on Me”. El grupo sueco envió una carta al republicano solicitando que la canción no se utilizase en ningún evento con fines políticos. Años más tarde diría McCain, fan incondicional de Abba, que «La tocamos un par de veces y tengo entendido que Abba se volvieron locos».