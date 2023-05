Como si The Breeders o Bikini Kill hubieran querido hacer una canción radicalmente pop, con una estructura más dinámica, y con más juegos de armonías. Mochi es pop con mayúsculas, el que hizo grande a Los Planetas o a Juniper Moon, e incluso a Cariño o Nosoträsh.

Lisasinson probablemente sean el mejor ejemplo de punk-rock y Riot grrrls que hay actualmente en España. Y es algo que comenzó desde su primer single, Barakaldo. Grandes melodías, guitarras furiosas, estribillos de alta efectividad, y esa actitud desprejuiciada, descaradamente vital, libre de complejos. Con una frescura contagiosa a la hora de hablar de amor y despecho, de crushes instantáneos y decepciones incurables.

Ahora acaban de lanzar Mochi, el quinto single que nos avanza la llegada de Un Año De Cambios, su primer larga duración que está llamado a marcar un estilo dentro del panorama musical nacional. En los anteriores adelantos hemos ido viendo un sonido más contundente, sólido y potente en singles anteriores como Cuchillos, Canción De Entretiempo o No Sé Muy Bien. Pero Mochi tiene algo que nos evidencia el porqué del título del disco.

Sí, hay guitarras fieras y energía a raudales. Pero no hay sólo canciones de despecho, hay melancolía de lo vivido y lo no vivido en estos últimos meses (“Quiero que estés a mi lado / Cuando el verano se acabe / Y tenga ganas de llorar”), aunque con un guiño final marca de la casa. Una historia de una relación a distancia que roza la ensoñación. Y las melodías son más abiertas, incluso preciosistas. Como si The Breeders o Bikini Kill hubieran querido hacer una canción radicalmente pop, con una estructura más dinámica, con más juegos de armonías.

Y para la ocasión un nuevo videoclip, esta vez dirigido por la productora Grapa, donde están Teresa y Bárbara de Aiko El Grupo, junto a su amigo Jorge Pesquera. En él vemos a Míriam y a Paula haciendo vida cotidiana en un chalet, disfrutando de todos los espacios, y por supuesto, comiendo mochis. Una vez más podemos ver el magnetismo de nuestra pareja con la cámara y la energía con la que acometen cada nuevo audiovisual.

Porque sí, ha habido cambios en el universo de Lisasinson. De todo tipo. Y su primer e inminente álbum nos los va a desvelar todos. Y son tan maravillosos que lo esperamos con el corazón abierto de par en par.

