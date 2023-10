Un single adelanto de su próximo álbum “pasadas de moda”, segundo disco de los cuatro que compondrán “SMHD (Arte Contenido)”, el nuevo e inmenso proyecto de Chenta Tsai repleto de crítica y reflexión.

Sin espacio para el descanso. Sin un segundo de respiro. Apenas acabamos de degustar “Afong (Mordió La Mano Del Amo)“, el primer álbum del increíbleproyecto “SMHD (Arte Contenido)” —acrónimo de Segundos Minutos Horas Días— que tiene entre manos PUTOCHINOMARICÓN, y ahora nos regala el single de adelanto de la segunda parte, “pasadas de moda“, un álbum imaginario del artista DADÁ, hijo del nepotismo, quien ansía el reconocimiento viral.



Y la pluma sigue afilada: ‘soy un idiota‘ es este primer adelanto en forma de confesión; es una autoagresión que funciona como efecto rebote de la agresividad de la sociedad. Basado a nivel sónico en el blog house, con ecos de DIPLO, CUT COPY o JUSTICE, Chenta Tsai vuelve a asumir su papel como artista y desafía los límites estilísticos, sí, pero también al oyente rompiendo su zona de confort para reflexionar sobre los temas que marcan nuestras vidas a día de hoy.



En este caso es el miedo a la soledad, a la frustración y a no conseguir lo que quieres. En el mundo del éxito y de las cuentas de Instagram repletas de filtros se apagan todos los temores que genera el vacío existencial, y se hace a base de imágenes y placeres que llenen esos huecos.



Y entonces Chenta te suelta: “Me alejo de sueños y alejo a quien quiero / Y por miedo a perderlos no quiero tenerlos“. Porque eso es lo que pasa detrás de los posts: gente normal con miedo a no tener una foto que subir, alguien con quien hacerse la foto de la cerveza que deja claro a todo el mundo que todo está bien, que tu vida es ejemplar. Pero no, no queda títere con cabeza: “Envidio a la gente que tiene la jeta / De hacer lo que quiere y no entrar en razón / Una NPC con la cabeza hueca / Que no se cuestiona y no siente pudor“. Porque esta es la edad de los autómatas, de los robots; el test de Turing invertido.

Un single que llega como carta de presentación de “pasadas de moda”, su nuevo álbum. En pocas semanas tendremos otro disco que también estará lleno de cosas que decir, de provocaciones y reflexiones. Música que llega rápido, pero que necesita una digestión lenta. Porque ya lo sabéis, lo de PUTOCHINOMARICÓN no es seguir los caminos marcados.

Podremos disfrutar de sus nuevas composiciones en directo en su conciertodel próximo 3 de noviembre en Madrid, en la Sala Cool.