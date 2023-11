Cineplexx (Sebastián Litmanovich Mazal), publica ‘Pura Fantasía’ pop electrónico, duetos románticos, funk, disco y cumbias con colaboraciones de Sabina Odone, Teresa Iturrioz, Madame Récamier, Anntona, Papaya y Vanessa Zamora.

Lo comenzó a grabar en Marzo de 2020 cuando estaba ensayando para salir de gira promocional de su álbum previo Solo Olas (2019) y llegó la pandemia, un álbum que se transformó en su salvavidas personal para transitar una época dura. Curiosamente en Pura Fantasía volcó sus melodías más vibrantes a modo de medicina y cuenta con su característica producción detallista, que incluye numerosas pistas y acertijos que conectan cada canción entre si, y con canciones de álbumes anteriores dando continuidad a algunas letras o historias.

12 canciones románticas, bailables y muchos enredos amorosos siempre con humor y el estilo ecléctico que caracteriza a la música de Cineplexx, reuniendo elementos de la música disco, los 80s mas pop, la música latina y la electrónica.

En este album contó con las colaboraciones de Sabina Odone, Teresa Iturrioz (Le Mans, Single), Madame Recamier, Vanessa Zamora, y sus eternos aliados Anntona y Papaya.

Sobre los sencillos, Oh No cuenta con las guitarras surfer de Anntona (Manuel Sanchez de Los Punsetes) y coros de Papaya (Yanara Espinoza, Miguel Aguas y Andres Morillo) en una suerte de crónica social/ protesta contra el bajón general donde reclama “¡No me empujen mas abajo, porque más no puedo bajar!”. Mientras que Amigos es una continuación telenovelesca de Hey (en la que cantaba La Bien Querida) pero en otra etapa del enredo amoroso, como si se tratase de la segunda temporada de un culebrón con final abierto, y a dúo con la bellísima voz de Sabina Odone, artista chilena que reside en Mexico.

Nacido en Argentina, el cantante, compositor, y productor basado en Madrid, Sebastián Litmanovich Mazal, más conocido como Cineplexx, ha colaborado con artistas de la talla de La Bien Querida, Soleá Morente, Enrique Iglesias, Duglas Stewart & BMX Bandits, Stealing Sheeps, Nigel Baillie (Camera Obscura), Cathy Claret, Ally Kerr, Federico Aubele, Natalia Clavier, Daniel Melero, Antonna y Papaya entre otros.

Aparte de este album Cineplexx está trabajando en un EP colaborativo con Sabina Odone, un EP con Kela (Sara Burgos), en su proyecto instrumental paralelo Cosmic Nuit (que comenzó en 2020 y con el que lleva más de 30 tracks publicados a la fecha), produciendo el nuevo material de Papaya (banda en la que es miembro y productor) y haciendo remixes para Vanessa Zamora y otros artistas.

También puedes escuchar a Sebastián en su segmento Latineando con Cineplexx en los archivos online de Hoy Empieza Todo 2 con Marta Echeverría de Radio 3, para quienes entrego 44 episodios entre 2019 y 2023 en los que recorre la trayectoria de artistas latinos, melódicos, románticos de los 60s, 70s y 80s.