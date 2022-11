Band of Hoses, Bon Iver, Stereloab, Jon Spencer, Moderat, Slowdive, Arab Strap o McEnroe, entre lo más destacado que podréis ver este mes en nuestros escenarios.

Estuvimos dos años esperando a que llegara este momento, y ahora que ya estamos inmersos en él, no nos da tiempo a todo. La pandemia ha logrado que tengamos que recurrir a aquello de “ni tanto ni tan calvo”, porque no hay agenda ni bolsillo que pueda llegar a dar abasto con la avalancha de buenos conciertos que nos ha caído encima este otoño. Es un no parar.

Si el verano pasado ya fue el de la recuperación de la plena normalidad festivalera, este otoño está siendo el del rescate de una programación de salas y recintos cubiertos ya plenamente recuperados. No todas las giras funcionan a pleno rendimiento: también hay pinchazos, aunque mediáticamente hagan menos ruido. Por lo que comentábamos antes de los bolsillos y las agendas.

Pero da la sensación de que sigue habiendo público para todo, y de que la gente no está escatimando gastos (pese a la subida escalofriante del IPC y la inminente recesión) en aquello sin lo que, seguramente, su vida sería mucho más gris: la música en directo. Y también tiene su lógica que así sea.

Locura colectiva por unos The Cure que agotan el papel

Para facilitaros un poco la labor de criba ante tal sobresaturación, desde Mússica os recomendamos una decena de nombres cuyas visitas creemos imprescindibles. A la cabeza de todas ellas están los veteranos The Cure, estrenando por fin canciones del que será su primer disco en los últimos catorce años, pero como para sus conciertos del Palau Sant Jordi de Barcelona (10 de noviembre) y del Wizink Center madrileño (11 de noviembre) ya hace semanas que no quedan entradas, mejor será pasar a la siguiente casilla: el siempre estimulante Bon Iver, distinguido en los últimos tiempos por casar su raíz folk con un amplio despliegue tecnológico en cada uno de sus últimos discos y conciertos, estará en el mismo recinto, los próximos 7 de noviembre (Palau Sant Jordi) y 9 (Wizink Center) ofreciendo el directo que se la ha resistido desde hace dos años. Dos citas imprescindibles.

The Cure: un concierto que no podemos recomendar a quien no tenga entrada porque ya no quedan. Su público tiene sed.

Como también lo es la de los norteamericanos Band Of Horses, con su credibilidad plenamente restablecida gracias al notable Things Are Great (2022), lo mejor que han publicado en mucho tiempo: estarán el 18 en la Apolo de Barcelona y el 20 en La Riviera de Madrid. Dos salas por las que aún pasará la deslumbrante nueva gira de los británicos Stereolab, maestros del retrofuturismo pop a quienes ya hemos podido ver en Bilbao o en Valencia, con un resultado excepcional: el 6 se citan con el público madrileño en La Riviera y el 7 con el barcelonés en la Apolo.

Pop electrónico, del hedonismo a lo cerebral

Si lo que os gusta es el buen pop electrónico, y además queréis que os depare alguna excusa para bailar, aún estáis a tiempo de pillar al vuelo a los australianos Cut Copy, esta noche en la Moon de València y mañana en La Riviera madrileña. Les entrevistamos hace unos días. O también, en una clave menos hedonista y más cerebral, a los infalibles Moderat el 6 en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 7 en el Wizink Center madrileño.

Otras dos visitas internacionales de relumbrón, aunque no sean bandas de calado masivo, encabezan la tercera edición del Primavera Weekender, a celebrar en Benidorm los días 18 y 19 de noviembre: son Slowdive y Arab Strap, dos extraordinarias bandas, que comparten cartel con Amaia, Young Lean, Confidence Man, Nilüfer Yanya, Triángulo de Amor Bizarro o Soleá Morente, entre muchos otros.

Animales de rock and roll

Si lo que os va es el rock and roll en su versión más visceral, genuina y poco adulterada, tenéis una cita con el inigualable Jon Spencer, uno de los mejores frontmen de las últimas cuatro décadas (ahí están sus discos y sus memorables conciertos al frente de Pussy Galore o The Jon Spencer Blues Explosion), al mano de su nuevo proyecto, Jon Spencer & The Hitmakers: el 8 en el Kafe Antzokia de Bilbao, el 9 en el Loco Club de València y el 10 en la sala Bikini de Barcelona.

Y last but not least, como suele decirse: atentos al post punk de los británicos Porridge Radio, el 22 en La2 de Apolo en Barcelona y el 24 en Radar Studios de Vigo. Y a la gira que los exquisitos McEnroe, una de las bandas españolas más recomendables, está llevando a cabo para celebrar sus veinte años de carrera. Sus próximas paradas son el 5 de noviembre en el Kafe Anztokia (Bilbao), el 18 en La2 de Apolo (Barcelona) y el 25 en La Rambleta (València).