Depeche Mode lanza ‘Ghosts again‘ y anticipa su nuevo álbum, que sale el 24 de marzo. Un nuevo single y un video del nuevo álbum ‘Memento mori’.

La banda de música electrónica, Depeche Mode, acaba de anunciar la publicación su esperado nuevo álbum, titulado ‘Memento mori‘, el cual verá la luz el 24 de marzo en cuatro ediciones espectaculares en doble vinilo de 180gr rojo, rojo translúcido, negro y transparente, todas ellas con inscripción hendida en la cara D y póster incluidos, así como en CD, CD Deluxe con libreto de 24 páginas,cassette rojo translúcido y digital. La noticia viene acompañada por el lanzamiento, hace escasos minutos, de de su primer single con vídeo de anticipo. La canción se llama ‘Ghosts again‘ y es absolutamente deslumbrante.



Con un sonido que suena a clásico y 100% Depeche Mode, ‘Ghosts again’ es uno de esos temas que nos transporta a la mejor época de la banda, pero con las texturas y el sonido contundente de sus producciones contemporáneas. En él, además nos encontramos con algunos de los mejores y más poéticos textos escritos por Dave Gahanen los últimos tiempos. En palabras del propio Gahan –Para mí, ‘Ghosts Again’ captura el equilibrio perfecto entre melancolía y alegría (…), a lo que Martin Gore añade que –No es frecuente que grabemos una canción y que yo no me canse de escucharla a los pocos días… pero ‘Ghost again’ me tiene enganchado. Ahora me emociona enormemente poder compartirla (…).

Imagen del video de Depeche Mode



¿Quien es Depeche Mode?

Con nada menos que 120 millones de copias vendidas a lo largo de su carrera, Depeche Mode han vivido múltiples etapas vitales y siempre han logrado mantenerse impasibles, en lo más alto de la escena musical mundial. Desde los ochenta, los noventa, los dos mil y por supuesto ahora, la banda ha demostrado ser inmune a los vaivenes del mercado, gracias precisamente a su enorme sensibilidad y permeabilidad cultural. Ahora, como no podía ser de otra manera, ‘Memento mori’ cristaliza un nuevo momento vital en la carrera de los británicos, pues en este decimoquinto álbum nos encontramos por primera vez al combo en formación de dos miembros, tras el fallecimiento de su buen amigo y cofundador Andrew Fletcher el pasado año año 2.022.

Producido por James Ford (Gorillaz, Florence and The Machine, Artic Monkeys) y Marta Salogni (Björk, M.I.A, Animal Collective), la gestación del disco tuvo lugar durante las primeras etapas de la pandemia Covid, lo cual inevitablemente llevó a la a banda a trabajar inspirados por ello, quedando patente su influencia en el disco. Desde su ominosa apertura hasta la resolución final, las doce nuevas canciones de ‘Memento mori’ dibujan una línea que recorre múltiples estados de ánimo, desde la paranoia pasando por la obsesión, hasta alcanzar la catarsis y la alegría. Este año 2.023 tendremos la suerte de poder disfrutar de ‘Memento mori’ en directo, será los días 2 y 9 de junio en el Primavera Sound de Barcelona y Madrid, respectivamente.