Entrevistamos al músico norteamericano, que cierra su gira española esta noche en Madrid, mañana en Sevilla y el domingo en Valencia.

Stephen Ward (Portland, EE.UU., 1973) es un mago a la hora de filtrar sonidos del pasado para hacerlos pasar por atemporales. Un músico capaz de poner de acuerdo a los fans del blues, del country, del blues o del rock, porque sus canciones y discos se alimentan de todos esos géneros sin que en ningún caso puedan ser tildadas de ejercicios de estilo sin alma.

Once álbumes de estudio como M. Ward, al margen de sus discos con Zooey Deschanel en She & Him, acreditan su capacidad para sumir a plácidamente al oyente en una dimensión paralela. Es uno de los grandes nombres de la música norteamericana, sin duda, y está ahora mismo de gira por España. Tras pasar por Barcelona, Zaragoza, San Sebastián, Santander y A Coruña, esta noche actúa en la sala Mon Live de Madrid, mañana en la sala X de Sevilla y el domingo en el Teatre El Musical de Valencia. Oportunidad que ni pintada para entrevistarle.

¿Cómo has vivido estos últimos tiempos? Tus dos últimos álbumes como M. Ward, que fueron Migration Stories (2020) y Think Of Spring (2020), se publicaron e mediados de 2020, quizá en el peor de los momentos, cuando todo el mundo estaba pendiente de eso que ya sabemos. ¿Te afectó?

La verdad es que sí. Tenía gira programada para ese año y tuvo que ser cancelada. Hice algo de promoción a través de internet, grabándome desde mi estudio, yo solo, pero nada de eso se puede comparar al contacto real con la gente. Este año lo estoy viviendo con mucha ilusión, por fin tocando ante humanos, viendo sus caras.

¿Te hizo click algo en la cabeza a raíz de lo que vivimos, como le ha pasado a mucha gente? ¿Ves la vida de la misma forma que antes?

La experiencia de la pandemia y el aislamiento que comportó me han ayudado a apreciar especialmente cada uno de mis conciertos, así como cada oportunidad de colaborar con otros músicos. También aprecio más que nunca cada uno de mis viajes a Europa, que siempre ha sido mi lugar favorito para viajar y para actuar.

Por cierto, ¿dónde vives ahora?

Llevo ya unas décadas entre Portland (Oregon), donde nací, y Los Angeles (California).

“Tengo disco ya para publicar en 2023, y creo que es lo mejor que he hecho nunca”.

¿Estás de acuerdo con esos periodistas que dicen que tu música parece provenir de otra era, como si fuera atemporal o viviera en su propia burbuja, al margen de modas?

Me alegra que digan eso, pero tanto como si dicen que viene del pasado, del futuro o del mismo 2022. Hace mucho tiempo que aprendí que el éxito de una producción deriva de lo que sale del estudio y de cómo trabajan los músicos implicados, y no de cómo va la gente a reaccionar al escucharla.

A la hora de componer, ¿qué es más importante para ti, la intuición o el método?

Siempre seguir tu instinto, seguir lo que te dice tu estómago en todas las decisiones. Intentar no cruzarte en el camino que la canción quiere transitar.

Sé que no es fácil, ¿pero podrías citar cinco de tus discos favoritos de todos los tiempos?

Allá van: Ballads (1963) de John Coltrane; Butter and Eggman (2002) de Louis Armstrong; Lady In Satin (1958) de Billie Holiday; End Of The Century (1980) de Ramones y el box set Back To Mono (1991) de Phil Spector.

En su propio mundo (Foto: Holy Andres)

¿Estás trabajando en material nuevo ya?

Sí, tendré nuevo disco en 2023. La fecha de publicación aún esta por definir. Pero estoy muy ilusionado. Creo que es el mejor disco que he hecho nunca.

Hace unos meses publicaste un álbum de tributo a Brian Wilson, con tu proyecto She & Him, junto a Zooey Deschanel. Entiendo que Wilson fue uno de tus héroes musicales, aunque no lo hayas mencionado en el listado de cinco álbumes favoritos. ¿Qué significa para ti?

Brian Wilson es uno de los pocos escritores con los que tanto Zooey como yo hemos estado obsesionados desde que éramos unos niños. Su música es la mejor que nunca se ha hecho en California, el lugar donde crecimos. Nadie escribe armonías vocales como las suyas, y las progresiones de sus canciones son una inspiración eterna.

La gran mayoría de canciones del disco son muy respetuosas con las originales. ¿Crees que esa reverencia es la mejor forma de rendir homenaje a un cancionero que no puede ser mejorado ni igualado bajo ningún concepto?

Queríamos recrear nuestras canciones favoritas de Brian de forma que se pudieran abordar solo con guitarra y voz. En absoluto son imitaciones de las originales. Hemos querido reimaginarlas con las herramientas que teníamos a mano.

“Creo que en España sabéis cómo vivir la vida y ser felices”.

En esta gira vienes solo sin banda de acompañamiento, ¿no?

Sí, son básicamente conciertos en solitario y acústicos, pero con artistas españoles invitados. Ojalá surja alguna colaboración con alguno de ellos.

Decías antes que Europa es el lugar en el que más a gusto estás de gira. ¿Qué lugar ocupa España ahí? ¿Crees que nuestro público tiene algún rasgo distintivo?

Me encanta venir a España. Siempre. Aquí la gente sabe vivir la vida y da la impresión de que saben cómo hacerlo para ser felices. El público siempre me ha tratado estupendamente. Creo que son más apasionados que en otros países.

Fotos de portada: Holy Andres.