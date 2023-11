Rocio es natural, tenaz, humana y una experta resiliente , a la hora de conversar lo hace sin censura ni filtros, mostrando su autenticidad. Le preocupa contar las cosas tal y como son, que la gente despierte y sea consciente de que entre todas podemos hacer un mundo mejor. Rocio anda enamorada de la música y propone un viaje a través del disco ‘Autoboicot y Descanso’.

Nuevo disco… ¿Cómo te sientes?

No sé la verdad. Muy contenta por haber sido capaz de haber terminado un disco son casi tres años de trabajo, pero la verdad es que, muy preocupada porque es una inversión muy grande de dinero que tengo que pagar Es romantización. feliz a nivel artístico, preocupada, a nivel económico.



Yo tomé la decisión de priorizar la música. Y evidentemente, mi nivel de vida ha bajado mucho. Hay muchas cosas que no te puedes permitir y la vida cada vez está más difícil y más cara. A veces piensas si los 14.000 Euros que has invertido en un disco, no podrías haberlos invertido en otra cosa. Es dinero para para productores, compañeros y compositores que están conmigo con el disco. Pero desde luego, la música es un agujero sin fondo.



¿Esos 14.000 Euros. ¿Los has tenido que invertir tú directamente?

Sí, yo me auto produzco, o sea, todo lo he adelantado yo y el proyecto anterior también… bueno en todos los de mi carrera, la verdad. No sé muy bien lo que la gente se imagina que hay detrás de la industria artística y sobre todo de la música, pero hay mucha precariedad, mucha tensión, mucho nervio y mucho sacrificio. Parecen las palabras típicas no de los que se dedican a lo artístico, pero es que yo no tengo una discográfica detrás. Yo no tengo un Universal ni un Sony, ni alguien que haya querido poner 100.000 Euros en un proyecto. Los videoclips me los he pagado yo, el disco también, y mis canciones me las pago yo. No es que me vaya mal, porque soy una privilegiada, pero soy muy trabajadora, ¿sabes? En realidad soy muy buena que community manager.



Los ingresos que obtienes ahora entiendo que son a través de los bolos que realizas, ¿no?, de los conciertos.

Sí, 100% de los conciertos. Y tengo preocupación también, porque yo creo que la gente no es consciente hasta qué punto está la ultraderecha en el gobierno. Yo en esta época ya tenía por lo menos, cinco o seis orgullos medio hablados. Yo vivía de los orgullos LGTBI y de momento ni uno.

La gente no se ha dado cuenta de que hay un nivel de censura importante a nivel global, ya no solo del colectivo. Se están censurando muchas obras de Virginia Woolf de Paco Bezerra de “artistas conflictivos.” Y yo pues, evidentemente, entro en esta categoría porque según ellos, soy una artista conflictiva… Las comunidades autónomas mandan más que un gobierno central y dirigen. Acabamos de ver como en Gijón han destituido a un concejal porque quería cancelar una obra de teatro.

No es que lo diga yo, formo parte de la Asociación de la organización para la libertad artística y quien quiera saberlo, puede entrar y puede ver todo lo que están censurando a nivel nacional, obras de cualquier índole… A Zahara le cancelaron el cartel donde ponía Puta, hay películas que no se están proyectando… Yo creo que la gente no es consciente donde nos estamos metiendo. Al final, la cultura define a un pueblo. Si lo piensas, Hitler invirtió muchísimo en propaganda y creo que todo esto a la gente le está dando muy igual. Cuando estás en primera línea estás delante de lo que está pasando y cuando veo a través de esta asociación, todo lo que se está cancelando me horrorizo… Yo tenía el año pasado 30 conciertos confirmados y ahora tengo 3, espero que esto cambie.



Es terrorífico…

Y todo el mundo decía “no te va a cambiar, te van a dar más trabajo…” Eso es mentira, no te dan más trabajo. Cuanto más das que hablar … todo lo contrario.



Lanzas el disco en plataformas, pero he visto un vinilo…

Lo que tú has visto es un Mock Up de lo que a mí me gustaría. El vinilo no existe, no lo puedo fabricar a día de hoy. Me encantaría decirte que va a ser un vinilo, pero no existe ni el CD ni nada.



El diseño del vinilo es muy 80 y el disco un maravilloso vinilo rosa…

Eso es una idea mía que diseñó Rodrigo Luxon, que es el director de arte y lo he diseñado en base en un futuro poder fabricarlo, pero la realidad más absoluta es que ahora mismo ese disco no existe. Está en mi cabeza y es como me gustaría que fuese, pero no existe en físico porque no lo puedo pagar.



¿Ahora que se lanza en plataformas puede pasar que llegue una discográfica que quiera producirlo?

Cuando el disco ya está hecho, es raro. Ya tenía que haberme entrado alguna discográfica para decirme oye, ¿Quieres que te ayudemos con el disco?Una grande, ¿Sabes?, una multinacional , pero eso no pasa.



¿Te has dirigido a alguna discográfica para intentar que salga el vinilo?

No es que no me haya dirigido a ellos. Yo los conozco con nombre y apellido. Ahora mismo, se está apoyando a artistas jóvenes. A mí tampoco me tienen como artista joven. Yo voy a hacer 32 años.



Ah, ¿ya no eres joven?

Para la industria no… Yo he oído la frase más de una vez de “estás acabada”, ” ya no tienes recorrido”… Llevo 12 años… lo dicen un poco como diciendo, es que en la industria que trabajamos, en la que hemos conseguido y que, por supuesto, es cero sana el edadismo existe. ¿Dime que artistas mayores de 30 lo están petando y tienen apoyo y están vendiendo WiZink Centers? Dime una banda… en mujeres, pasamos de la gente muy joven a Christina Rossenvinge, de verdad, el abanico en el medio es que no existe.



Activista LGTBI, presentadora, cantante, actriz, Dj, artista… Te felicito, porque para tener 32 años, que para mí eres súper joven, me parece que has hecho cosas muy diversas, aunque siempre vinculadas al mundo de la música, también tu faceta de redacción o comunicación. ¿Te identificas con alguna definición?

La de Survivor… trabajo en 1.000 trabajos a la vez que es de lo que vivo. Y todo lo que gano lo invierto en la música.

El título del álbum es “Autoboicot y Descanso”, parece una oda a la vida moderna. A esto de flagelarnos hasta caer rendidas y necesitar salir por algún lado…

Tuve muy claro mi auto boicot porque evidentemente soy esa persona, lo que te digo todo el rato, siendo mi propia jueza y por otro lado, porque necesito descansar de mí misma también. Creo que todos tenemos que hacer un trabajo de auto crítica. Soy de la opinión de que hay mucha gente que va a psicólogos y les dicen lo que quieren escuchar y los mal empoderan, toda esta gente son los que son vampiros emocionales.

Creo que los que hacemos un trabajo de mirar hacia adentro, también necesitamos descansar. Por eso escribí la canción de El Descanso del Guerrero . Yo quería que, en este disco, tu pusieras una Cara A para flagelarte, pero tuvieras la B para calmarte, quererte y cuidarte y mimarte. Empiezas en un viaje, un viaje en el que te dices no soy suficiente buena, los demás piensan que no y tal…. Bueno, pero igual no soy tan mala, venga, voy aprender a quererme bien, sabes.

El disco es un viaje como si cogieras un coche, y de repente acabas en el sitio que no sabes muy bien si es dónde quieres acabar, pero te perdonas.



Comprendo que el disco se ha de escuchar, como se han de escuchar los discos, de principio a fin… ¿Y alguna ruta recomendada para recorrer ese viaje en coche con el disco?

Por supuesto. Y bueno, si todo el mundo cogiese su camioneta o lo escuchase en el coche me encantaría. Yo siempre pienso mis discos para escucharlos en el coche.La ruta, yo creo que una carretera del norte si quieres recordar a gente que ya no está y echar de menos, pero desde el amor estaría bien. Y si quieres superar un duelo o de pareja o de lo que sea y quieres salir airosa y resurgir me iría por una carretera de Levante.



El último single ha sido Guapa y Lista. Vale… pero dolida, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pasa con las relaciones? Nos queda mucho por aprender ¿No?

Creo que nos dan muchos bombardeos y aquí nadie sabe amar bien. Creo que no hemos salido ni del cascarón de un amor real y de un amor sano, pero no solo en pareja. Amistad, trabajo… creo que nos amamos muy mal, pero porque a nosotros mismos no nos han enseñado a amarnos. Entonces, ¿Cómo vamos a amar bien si no sabemos amarnos a nuestros mismos?

Guapa y Lista es un poco un trabajo de joder, ¿Y ahora qué hago yo? Que he conseguido llegar al punto en el que me valoro, pero salgo ahí fuera y el resto no han llegado a donde yo he llegado.



Pero en realidad, la letra que todo el mundo me decía “ay, estos no son títulos de canciones vuestras, son de otras …” En realidad, son un homenaje total a todas estas mujeres de la música a las que creo que no se les ha puesto en el nivel que tienen que estar de reconocimiento. Rafaella Carrá, por ejemplo, es una de las grandes mujeres. De hecho, es una referencia de ” No Pensar en Tí” que escribió Carlos Berlanga y la interpreta ella, pero ahí puedes ver a Paloma San Basilio, Shakira, Rocio Durcal… las grandes, las mujeres que le han cantado a su dolor, a su estar solas consigo mismas y a luchar contra una industria. Detrás de esta canción no es tanto una ruptura, sino como un bueno, pues habrá que romper con nosotras mismas, pero para poder encontrar… no para encontrar otra persona.



¿Estás enamorada?

Yo no sé si he estado enamorada alguna vez o no, porque como mido como por el nivel de cuanto duele cuando lo has dejado con alguien y esto sé que no es muy sano.



Lo mides tarde ¿no?

Sí supongo. Yo un amor sano, precioso, incondicional y bonito lo he sentido por mis amigos. Un amor de este de familia a la que eliges, de saber que están ahí. Parece que en el pop solo se escribe al amor y desamor, en mis canciones hay una que se llama Abyectas, se la escribo a mis amigas, es como no trabajo, no hay dinero, hay talento… Para mí son odas.



¿Después de tres años de trabajo y de 14.000 Euros donde ves la luz?

A mí me ayuda al público que es a quien quiero y le debo muchísimo. Yo no soy una persona que venda millones de discos porque como me dijo un promotor, sí, sí, estás muy bien, pero no vendes nada… Pues seguramente no venda nada. Pero, creo que la gente se acuerda de mí y creo que a la gente le cambiar la vida a mi música.



¿Alguien a quién dedicar el disco?

Pues dicen los psicólogos que la definición de depresión es que te cuesta, te cueste ducharte, porque es lo primero que abandonas es tu higiene personal. Ducharte significa mimarte, tener un autocuidado y dedicarte tiempo. Yo siempre digo, es que no sabéis lo que cuesta meterte en la ducha, porque es algo automático, parece muy fácil, cuando estás muy mal, es muy difícil. Así que espero que este disco les ayude a levantarse de la cama y a seguir con el día y con la vida.