La banda inglesa ha anunciado un nuevo álbum en vivo con el set de sus tres conciertos consecutivos en el Bush Hall en diciembre de 2022.

Tras el lanzamiento de la aclamada película Live at Bush Hall, Black Country, New Road ha anunciado un nuevo álbum en directo que saldrá a la venta el 24 de abril en plataformas digitales y el 28 de abril a través de Ninja Tune.

El anuncio del nuevo álbum también llega junto a la noticia del mayor concierto de la banda hasta la fecha en el Shepherd’s Bush Empire, que tendrá lugar el 10 de octubre, después de fechas en directo en todo el mundo, incluyendo la primera gira de la banda en Japón y fechas en Indonesia y Taiwán, así como una serie de apariciones en festivales, incluyendo una actuación en el C6 Fest en Brasil, su debut en el Festival de Glastonbury en el escenario West Holts, cuatro sets diferentes en varios eventos del Primavera Sound en España, así como otros festivales europeos como Best Kept Secret, Super Bock Super Rock, el festival Motel Mozaïque, y más. La banda también se embarcará en una gira por el Reino Unido en mayo.



A principios de 2022, Black Country, New Road lanzaron su tercer álbum en el Reino Unido, Ants From Up There (su segundo debut en el Top 5 del Reino Unido en 12 meses, después de su debut For The First Time, nominado al Premio Mercury, que aquí ya escogimos como nuestro disco de la semana), que fue elogiado por los fans y la crítica por igual, ganando numerosas reseñas y apareciendo en las listas de fin de año en todo el mundo.Todo ello a pesar de haber sido publicado pocos días después que su líder, Isaac Wood, anunciaba su decisión de alejarse de la banda.

Recién llegados del éxito de Ants From Up There y con una agenda repleta de giras por delante en 2023, los miembros que quedaban, Lewis Evans, May Kershaw, Georgia Ellery, Luke Mark, Tyler Hyde y Charlie Wayne, ahora seis, decidieron componer todo un nuevo material para presentarlo. Tocaron ante multitudes que se hinchaban en festivales, incluidas actuaciones triunfales en Primavera, Green Man y Fuji Rock, entrando en una nueva fase musical mientras navegaban y desarrollaban canciones que apenas tenían unas semanas de vida. También estuvieron de gira por Estados Unidos con Black Midi y encabezaron dos conciertos con todas las entradas agotadas en Nueva York.



La banda ha optado por abandonar por completo la idea de una persona al frente y, en su lugar, comparte las tareas vocales con Tyler, que lleva la voz cantante en varios temas, como “Up Song”, que celebra la amistad y el éxito de la banda. Por otra parte, May lleva la voz cantante en “The Boy”, así como en “Turbines/Pig”, un favorito instantáneo de los fans, así como uno de los temas más vulnerables de la banda hasta la fecha. Mientras que Lewis canta en “Across The Pond Friend” y “The Wrong Trousers”. Con este cambio, el sonido de la banda ha seguido evolucionando, permitiendo que nuevas influencias y diversidad impregnen sus composiciones.



Mientras las canciones seguían desarrollándose en la carretera, decidieron evitar los siguientes pasos convencionales. La gente que espera nuevo material tiene ocho nuevas y excelentes canciones que escuchar, pero no de la forma que podrían haber esperado. “No queríamos hacer un álbum de estudio”, dice la pianista de BC, NR, May Kershaw. “Escribimos los nuevos temas específicamente para interpretarlos en directo, así que pensamos que sería una buena idea sacar una actuación”.



El resultado es una actuación en directo filmada y grabada, dirigida por Greg Barnes y mezclada por John Parish, colaborador de PJ Harvey, que tuvo lugar durante tres noches en el Bush Hall de Londres. “Se trata de capturar el momento”, dice el saxofonista y ahora vocalista Lewis Evans. “Una pequeña cápsula del tiempo de estos ocho meses que hemos tenido tocando estas canciones en la carretera”.

Black Country, New Road en Live At Bush Hall

La dedicación de los fans de la banda se puso de manifiesto en el lanzamiento de su película Live at Bush Hall, que fue tendencia en YouTube en el Reino Unido y ha atraído más de 300.000 visitas con más de 6.500 mensajes en el chat en directo en el momento de su estreno.

También contaron con la ayuda de amigos y fans. Algunos ayudaron a hacer cosas, como pintar y construir los decorados para los distintos temas de cada noche, mientras que a otros les dieron cámaras o les ordenaron que grabaran con el teléfono. Todo ello se ha unido para crear un lenguaje visual distinto que entrelaza estilos, líneas temporales, relatos y perspectivas.

“Pensamos: si vamos a hacer una película, que sea personal”, dice Mark. “Y muchos de nuestros fans, sobre todo cuando estábamos montando este material, desempeñaron un papel muy importante en la difusión de las canciones, lo que significaba que la gente podía escucharlas sin que nosotros las sacáramos a la luz en primer lugar. Estuvo bien hacer la película con la participación de la gente que ha sido vital para mantener todo esto a flote”.

También significa que la película transporta al espectador al corazón palpitante del concierto, a menudo a la altura del público. “Te hace sentir mucho más como si estuvieras allí”, dice Evans. “Cuando ves, no sé, a John Mayer en el Nokia Ballroom o lo que sea, parece que nunca podrías estar allí. Estas cosas parecen tan inaccesibles. Pero esto es como si estuvieras literalmente en la sala”.

Aunque se trata de una plataforma para la nueva música de la banda, es ante todo una película, subraya el grupo. “Queremos que el centro de atención sea esta película”, dice Wayne. “Nos hemos esforzado mucho para que parezca un concierto en directo. Para nosotros no es un álbum, es una actuación en directo”.