La colaboración, incluida en el nuevo disco de la colombiana, se gestó a raíz de un mensaje de whatsapp.

No era la colaboración más previsible. No a priori, desde luego. ¿El folk y el pop latino de Carla Morrison enredándose en los ritmos quebradizos del reggaeton de Karol G? No lo veíamos. Pero ha ocurrido. El el resultado no está mal. Se llama “Mañana será bonito”, y lleva ya sus buenos millones de reproducciones.

“Mañana será bonito”, que así se llama la primera colaboración entre la mexicana y la colombiana, tiene mucho más de la segunda. Al menos, en forma. Quizá no tanto en fondo. Carla Morrison, ganadora de varios Grammy latinos, y a quien entrevistamos hace unos meses, explicó que la canción junto a la bichota nació a raíz de un whatsapp de esta.

Primera colaboración entre Carla Morrison y Karol G

Es una de esas colaboraciones que nacen prácticamente de la casualidad, sin grandes estrategias comerciales previas ni cálculos sobre incrementos de audiencias. Las que mejor suelen salir, en realidad.

En aquel momento, Morrison estaba convaleciente por covid, y aplazó su respuesta. El propio título de la canción alude a esa circunstancia, a la superación de una época manifiestamente mejorable, y sintoniza con el mensaje de empoderamiento que siempre han trasmitido las canciones de Karol G, una de las figuras musicales que abordamos en profundidad en el #2 de nuestra revista en papel, con el sexo como eje principal.

Se trata de una composición a cuatro bandas, hecha entre ellas dos y los escritores de canciones Alejandro Jiménez y Tainy, y se aloja precisamente al final del minutaje del álbum homónimo que Karol G ha publicado hace solo unos días, acogido con muy buenas críticas por medios como Rolling Stone o The Guardian.