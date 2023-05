De Alizzz a los Flaming Lips, pasando por Los Planetas, Ferran Palau, U2, The Beatles, The The o Dinosaur Jr, seleccionamos diez temas perfectos para el nuevo día o el nuevo comienzo que inspira cualquier primavera. Incluye playlist.

La primavera: esa temporada sujeta a mil y un tópicos. Como todas, en realidad. Esos tres meses tan necesarios también para tomar aire, resetear y proyectar mentalmente nuevas ideas, nuevos empeños y nuevos estímulos. Cuando decimos que alguien cumple años, solemos decir también que tiene tantas primaveras. La primavera es sinónimo de año, de ciclo, porque es equivalente de nuevo comienzo. Cuando hace tres años pasamos un mes de entero de abril y gran parte de mayo encerrados en casa por imperativo mayor, lo primero en lo que pensamos es en que se nos había robado la primavera. Como rezaba aquella vieja canción de Sabina. Pocas épocas del calendario nos resultan más preciadas.

Ya que hablamos de canciones, son muchas las que han sabido plasmar esa ida. Generalmente son melodías radiantes, estribillos pegadizos, estrofas tan luminosas que a veces ciegan la vista. Y para ello no es necesario que ni siquiera menciona la primavera como tal. La selección que hemos hecho para esta playlist es la prueba. El sol, el amanecer, los albores de un nuevo día en el que todo parece posible… todo eso es palpable en cualquiera de estas diez canciones.

Alizzz, por ejemplo, se alió con Rigoberta Bandini en esa estupenda oda al mañaneo en primavera tras una larga noche de farra que es “Amanecer”, una canción incluida en el que hasta ahora es el único álbum en solitario del productor de C. Tangana, entre otros, aquel radiante Tiene que haber algo más (2021), que ya desgranamos y ensalzamos aquí en su momento. Esa idea de nuevo comienzo, tan asociada a la primavera, también inspiró la que es posiblemente la última gran canción en la carrera de U2, una “Beautiful Day” que ha sido utilizada en decenas de campañas políticas y publicitarias.

También hay primaveras más serenas, esprituales y curativos, como las que nos propusieron Ferran Palau o Los Planetas en “Primavera” y “Amanecer”, respectivamente: dos de las mejores canciones de sus repertorios más recientes. Y si no eres capaz de contagiarte de la alegría de vivir que inspira el “Wake Up Boo!” de los Boo Radleys, uno delos grandes himnos de la era de máximo esplendor del brit pop, es porque quizá corre la horchata por tus venas en lugar de sangre. Ninguna primavera debería ser ajena a una melodía tan explosivamente rutilante.

En nuestra selección de canciones de primavera tampoco pueden faltar clásicos algo más previsibles pero igual de eficaces, como el “Here Comes The Sun”, de The Beatles, una de las razones por las que George Harrison es el beatle favorito de muchos fans de los de Liverpool. De esas canciones que resucitan a un muerto. O como esa maravilla de pop prístino y delicado que es “Streets of your Town”, de los nunca suficientemente reivindicados The Go-Betweens. O esa especie de Brian Wilson del rock alternativo en que se convirtió J Mascis al frente de Dinosaur Jr en “Take a Run at the Sun”, incluida en la entrañable película “Grace of my Heart” (Allison Anders, 1996). O esa oda a la vida (y a exprimirla al máximo) que es “Do You Realize?”, la canción más popular de los siempre revitalizantes Flaming Lips.

Un consejo: sube el volumen y déjate llevar por estas diez canciones para degustar en esta o en cualquier primavera.

Foto de portada: Pablo Tribello.