La cantante se ha hecho un hueco en la música tras lanzar temas como “Ya no quema” o su EP Bailando sin sentido. Ahora se adentra en una etapa en la que se ayuda de las letras en español para buscar su estilo más puro.

Ona Mafalda es una cantante nacida en Londres en 1995. Es hija de Kyril de Bulgaria y Rosario Nadal, es decir, nieta de rey Simeón de Bulgaria y Margarita Gómez- Acebo. La vida de la princesa de Bulgaria ha estado marcada siempre por los lugares que ha habitado; desde la ciudad londinense donde nacieron ella y sus hermanos, hasta Mallorca y su actual residencia en Madrid.

Mafalda estudió en el Berklee College of Music de Bostón y se dio a conocer en 2015 con el tema “Don’t Let Go”, pero ella ya creaba y producía canciones desde 2012 en Soundcloud. Aquella experimentación le ayudó a ir encontrando de a poco su sonido y estilo, con el que cuatro años más tarde sacó su primer EP, Daisy Chain.

Sería durante esta etapa que Mafalda descubriría su sonido más dark, con influencias de The Strokes, The Killers o Lana del Rey y ya en 2020 se lanzaría a cantar en español con el single “Decir Adiós”. Su llegada a Madrid le impulsó a escribir en la lengua materna de su madre, y desde entonces ha publicado en 2021 un EP de cinco canciones titulado “Bailando sin sentido” (Whisper Not) y varios temas que reflejan su estilo bailable, como ”Que se Acabe” o “Rotos”.

La familia lo es todo

Con el lanzamiento de “Ya no quema”, el año pasado la cantante cambió su nombre artístico de Mafalda a secas a Ona Mafalda, en homenaje a su madre y a Mallorca, la tierra natal de esta. Ona, “ola“ en mallorquín, hace referencia a un sitio que ha sido importante en la vida de Mafalda.

La isla es un lugar central para la familia de Mafalda, ya que su padre, príncipe de Preslav y duque de Sajonia, solía veranear desde niño allí, como invitado de los reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía, y sus hijos, las infantas y el actual rey, con los que aún mantiene relación.

En Mallorca es también donde el segundo hijo del rey Simeón de Bulgaria conoció a la modelo y asesora de arte Rosario Nadal, con quien se casó en 1989 y se mudó a vivir a Nueva York y Londres, donde nació Mafalda y el resto ya es historia.

Además, por este vínculo que siente por Mallorca, Mafalda escogió la isla para celebrar su boda con el financiero británico de origen libanés Marc Abousleiman en la finca que su padre conserva en el interior de la isla balear.

El estrellato de Ona Mafalda

Estos últimos años Ona Mafalda se ha hecho un hueco en la música en español con colaboraciones con artistas como Delaporte en “Que se acabe” o Víctor Martínez en la versión acústica de “Rotos”. También ha trabajado con productores de renombre como Ian Barther, Alizz, Tunvao o Doug Schadt.

La cantante, además, debutó en el festival Primavera Sound de Barcelona el año pasado y también estuvo presente en el festival de invierno de la capital, con el que comenzaba su gira de presentación de la nueva etapa. Durante el Inverfest, en la sala Sol, Ona Mafalda demostró un estilo y desparpajo que le ha valido convertirse en la próxima telonera de los británicos Coldplay.

El 27 y 28 de mayo, Ona Mafalda estará presentando su nuevo disco en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, en la apertura de los conciertos de la famosa banda que agotó las entradas nada más salir a la venta.