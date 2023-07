Tash crea, compone, escribe y diseña todo lo que produce. Tash es la banda. Sus ahora famosas sesiones de música callejera en la calle Bourke de Melbourne la catapultaron a los ojos y oídos de los fanáticos de la música en todas partes, y un video viral de su primera canción ‘Jungle’ atrajo la atención internacional. Desde entonces, su carrera no ha sido más que un ascenso meteórico. Analizamos el recorrido y la proyección de un artista que rezuma talento a quilates.

Tash Sultana

Tash Sultana, nacida el 15 de junio de 1995, es una cantautora, multiinstrumentista, productora musical e ingeniera de sonido australiana. Ha ganado reconocimiento internacional por su estilo musical único y sus cautivadoras actuaciones en vivo. El ascenso de Sultana a la fama ha sido nada menos que notable, con su música resonando en millones de fanáticos en todo el mundo.

Su viaje musical comenzó muy pronto. Su abuelo le regaló una guitarra cuando solo tenían tres años, lo que encendió una pasión de por vida por la música. Creciendo en Melbourne, Sultana perfeccionó sus habilidades como músico tocando en la calle, negándose a conformarse con las normas sociales y buscando autenticidad en su arte.

La mejor prueba de su talento

En 2016, la carrera de Sultana dio un salto significativo cuando compartió un video de su interpretación de “Jungle” en las redes sociales. El video se volvió rápidamente viral, acumulando más de un millón de visitas en cuestión de días y superando los 40 millones de visitas hasta la fecha. El éxito de “Jungle” le llevó a su gran avance en la industria de la música, obteniendo el tercer lugar en la lista de las 100 canciones más populares de Triple J en 2016.

Al año siguiente, Sultana continuó cautivando a las audiencias con su talento. Tres de sus canciones, “Mystik”, “Murder to the Mind” y una versión de “Electric Feel” de MGMT durante un segmento de Like a Version, llegaron a la lista de las 100 canciones más populares de Triple J en 2017. El reconocimiento solidificó aún más el estatus de Sultana como una estrella en ascenso en la escena musical.

Lo que distingue a Sultana es su extraordinaria capacidad para tocar una amplia variedad de instrumentos e incorporarlos sin problemas en sus actuaciones. Desde la guitarra, el piano y la batería hasta la trompeta o incluso el saxofón, el repertorio de Sultana no conoce límites. Coordina estos instrumentos en actuaciones estilo loop, fusionando la percusión y el tapping en la guitarra con su voz hipnotizante.

El EP debut de Sultana, “Notion”, fue lanzado el 23 de septiembre de 2016 y recibió elogios de la crítica, abriendo camino para una gira mundial con todas las entradas agotadas a principios de 2017. El EP alcanzó el puesto número 8 en la lista de álbumes de ARIA, consolidando aún más la popularidad y el éxito comercial de Sultana.

Tash Sultana

Basándose en sus primeros logros, Sultana comenzó a trabajar en su álbum debut, “Flow State”, que se lanzó el 31 de agosto de 2018. El álbum mostró su crecimiento como artista, fusionando géneros y rompiendo barreras musicales. “Flow State” alcanzó el segundo lugar en las listas de álbumes de ARIA, afianzando el lugar de Sultana entre los mejores músicos de Australia.

Sus giras y lanzamientos posteriores solo han solidificado su estatus como una fuerza musical. Su segundo álbum, “Terra Firma”, se lanzó el 19 de febrero de 2021 y recibió críticas positivas. El álbum mostró la evolución de Sultana como artista y su capacidad para crear música convincente y emocionalmente resonante.

Además de su destreza musical, Sultana es conocida por sus cautivadoras actuaciones en vivo. Ha agotado entradas en lugares de todo el mundo, incluido el icónico Red Rocks Amphitheatre en Colorado. Sus shows son un testimonio de su talento y su capacidad para conectar con el público de manera profunda.

La proyección de esta artista continua siendo envidiable. En marzo de 2023, lanzaron el sencillo principal, “James Dean”, de un próximo EP programado para su lanzamiento más adelante en el año. Su recorrido es un testimonio del poder de la autenticidad y la capacidad de un artista para crear una sinfonía de sonidos. Con su extraordinario talento, dedicación inquebrantable y enfoque único de la música, Sultana continúa rompiendo barreras e inspirando a audiencias en todo el mundo.