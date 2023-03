El artista sueco Kristian Matsson ha adelantado el tema principal de su nuevo álbum, que saldrá el 14 de abril.

Hace unos meses anunciábamos que Kristian Matsson, conocido como The Tallest Man On Earth, preparaba nuevo álbum para el mes de abril. Después de publicar “Every Little Heart”, primer sencillo del disco, Matsson lanza ahora el tierno y recortado “Henry St.”.

La canción que da título al disco muestra el talento del cantautor para crear atmósferas sonoras, traduciendo magistralmente su estado de ánimo a través de sus canciones. Esta balada despojada y emocional, compuesta únicamente por el piano y la voz de Matsson, atrapa por su calidad cinematográfica, como si fuera el soundtrack de un paseo por las calles de Nueva York en un día lluvioso.

Matsson comenta sobre la canción: “Como individuos, se nos dice que debemos luchar por el éxito. Pero cuando lo tenemos, no resuelve nada. La canción trata de alejarse y pensar: ¿por qué estoy haciendo esto realmente?”. Mientras escribía la canción en Suecia, sabía que sería la pieza central del álbum. “Es el punto bajo y el giro: las otras canciones son un recordatorio de que siempre seré un optimista obstinado, incluso en los momentos más oscuros”, explica Matsson.

El vídeo musical que lo acompaña se rodó en Ámsterdam y es la segunda parte de una trilogía de vídeos dirigidos por Jeroen Dankers para el álbum. Dankers dice que el vídeo está “inspirado en la adolescencia. Haciendo estupideces, atrapado en un lugar, siendo tú yo más pequeño y al final conociéndote a ti mismo mientras sales de ello”.

Desde 2010, Matsson no ha dejado de producir discos. Tras Dark Bird Is Home (Gravitation / Dead Oceans, 2015), su disco más personal, surrealista y onírico, y el autoeditado I Love You, It’s a Fever Dream (Rivers / Birds Records, 2019), el sexto álbum de The Tallest Man On Earth, Henry St. “es el más juguetón, el más yo hasta ahora, porque abarca muchos de los diferentes ruidos de mi cabeza”, según palabras del propio autor.

En Henry St. es la primera vez que Matsson graba un álbum con una banda. Nick Sanborn, de Sylvan Esso, ha producido el álbum, que incluye colaboraciones de Ryan Gustafson (guitarra, lap steel, ukelele), TJ Maiani (batería), CJ Camerieri de Bon Iver (trompeta , trompa), Phil Cook (piano, órgano), Rob Moose de Bon Iver, y Music (cuerdas) y Adam Schatz (saxofón), todos ellos apoyando y rodeando a Matsson a la voz y la guitarra.