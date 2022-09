Arctic Monkeys, Steve Lacy, Cass McCombs, Superorganism, Gwenno, Miya Folick o The 1975 engrosan nuestra nueva lista de reproducción.

Termina el verano. O a punto está de hacerlo. Se aproxima el otoño, aunque no lo parezca con este calorazo. Época de novedades importantes. De discos esperados. De canciones que aspiran a captar nuestra atención y figurar entre lo mejor de este año.

Algunos de esos discos importantes ya han salido. La mayoría, no. Björk, Suede, Morrissey, Dominique A, Arctic Monkeys… son muchos los discos ansiados que llegarán a las tiendas y a las plataformas de streaming durante las próximas semanas.

Sin ir más lejos, son los Arctic Monkeys quienes encabezan nuestra primera lista de la temporada “There’d Better Be A Mirrorball”, el sensacional adelanto de su próximo disco. Y tras él, trece canciones más. Pop, folk, funk, electrónica… guitarras acústicas y eléctricas, baike y sosiego y, sobre todo, una hora de música arrebatadora, en la que sus autores han invertido toneladas de pasión, ingenio y destreza.

Son catorce canciones que hemos seleccionado de entre las que se han ido publicando en las últimas semanas, con mayoría aplastante de grupos y solistas que nunca habían sonado antes en nuestras playlists mensuales. Como Gwenno, Steve Lacy, Superorganism, Miya Folick. Cass McCombs, Ezra Furman, Supercrush, Hope Tala, The Orielles, The Mountain Goats, Julia Jacklin o Best Bets. Quizá una de las que menor media de edad esgrima, de todas las que hemos hecho en ¡Mússica!

Es muy posible que la mayoría de ellos no os suenen. ¿Una lista rara? No, una lista seguramente diferente a las demás. Que valora el afán de búsqueda, el descubrimiento de nuevos nombres, el inconformismo de no quedarse con los mismos nombres que el perezoso algoritmo elabora a nuestra medida. Una lista diversa, con su secuencia, con su introducción, nudo y desenlace, esta vez con dos mitades diferenciadas.

Disfrutadla.