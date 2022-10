La cantautora de Pedreguer publica una primorosa versión en valenciano del clásico de New Order.

Digámoslo claro: versionar por versionar, ¿para qué? ¿qué sentido tiene? El mundo rebosa de versiones bonitas que ni aportan un significado nuevo a la canción original ni tampoco la acercan al terreno de quien las acomete.

En la era de las bandas tributo, seguramente no hay peor tributo que imitar de forma despersonalizada a músicos que si precisamente triunfaron alguna fue por su acusada personalidad. Por eso se agradecen tanto versiones como esta que ha hecho la pedreguerense Sandra Monfort de la que es no solo la mejor canción de New Order, sino una de las mejores de la historia de la humanidad: “Bizarre Love Triangle” (1986).

Y no era precisamente fácil, porque de tan sobada como está, podría haber caído en la redundancia. Porque versiones no le faltan a la canción: Donna Lewis, Black Eyed Peas, Stabbing Westward, Nouvelle Vague o Apostle Of Hustle. Aquella que hicieron los australianos Frente!, en clave acústicamente melosa, y que sirvió para poner música a un anuncio de coches. Incluso la nueva vida que le dio C. Tangana en su último Tiny Desk, y que ha pervivido en sus conciertos.

Sandra Monfort traduce “Bizarre Love Triangle” al valenciano, la acerca a su terreno y la dota de su personalidad, aquella que impregnaba Niño Reptil Ángel (2021), su álbum de debut, que fue disco de la semana aquí en Mússica en la primavera del año pasado.

Desconocemos si esta canción sonará esta noche en L’Auditori de Barcelona, que es el concierto más inminente en su agenda. Pero sea como sea, os lo recomendamos si no os pilla demasiado lejos.