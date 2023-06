Tras adelantar el pasado otoño Faithful Believer, Atzur nos invita a bailar pero también a parar y reflexionar en su nuevo single: un corte de pop épico y eufórico, la especialidad de la casa.

¿Para qué sirve la nostalgia? Otras emociones humanas sí tienen una clara utilidad práctica: el amor para la reproducción y perpetuación de la especie, el miedo para protegernos ante los peligros, la alegría para reducir el estrés (Google dixit)… pero, ¿y sentir pena por lo que ya fue? Si leemos bien la letra de “Nostalgia”, el nuevo single del que será el álbum de debut del dúo hispano-austriaco Atzur, puede servir para apreciar el valor de lo que aún está por venir y que la vida no se convierta en una carrera ciega hacia adelante. Aunque el anhelo de volver atrás siempre esté presente.

Hablando sobre el trastorno de ansiedad desencadenado por una pérdida reciente y por el silencio masivo que la acompañó, Patricia, el 50% español de Atzur, parece revelarnos aquí una página de su diario privado. Un episodio de ambiente íntimo transformado en un tema extrovertido, que nos invita a bailar pero que también permite a su autora parar y reflexionar: “I played in full speed but right now I need it to stop” (jugué a toda velocidad pero ahora necesito que se detenga). Con un estribillo pegadizo que te atraerá desde la primera escucha, “Nostalgia” es definitivamente la canción del dúo más enfocada al pop: al tipo que incendia las pistas de baile y también al de tipo épico-eufórico rollo Florence + The Machine.

“Nostalgia” fácilmente podría incluirse en la categoría de “happy song sad lyrics”, sobre todo por versos como “am I lonely, oh in this silly life?” (¿Estoy sola, oh en esta vida tonta?); si no fuera por el cambio de perspectiva al final del estribillo: “I know it will get better for a moment I forget” (Sé que mejorará, por un momento lo olvidé). Lo que está claro es que, tras publicar “Faithful Believer” como primer adelanto, “Nostalgia” empieza a dar cuerpo a Strange Rituals, su álbum debut que verá la luz en septiembre. Ambos singles, además de sus dos EP publicados hasta la fecha, fueron presentados por el dúo hispano-austriaco en la pasada edición del Primavera Sound en Barcelona el jueves 1 y el viernes 2 de junio. Con un futuro así, ¿para qué vamos a caer en la nostalgia?

Sobre el videoclip que acompaña este nuevo single, la banda comenta: «En el vídeo escapamos al inconsciente. Pero no podemos huir de un sentimiento. Ya ha explotado. No deja de recordarnos que la realidad nunca se va y nos llama a despertar. La nostalgia se dispara en cualquier momento y no puedes evitar bailar con ella». El concepto y la edición del vídeo son de Atzur, y ha sido rodado por Manuel Hauer con Tim Cavadini a cargo de las luces y el color en la Metro Kinokulturhaus de Viena.

Sobre Atzur

Atzur es probablemente el único dúo austro-español en el mundo del pop alternativo que se conoció en Tinder. Juntos crean un sonido que vive entre el norte y el sur, cálido y crudo, libre y épico. Entre Florence+The Machine y Woodkid, pop y actitud punk.



Formada en la primavera del 2019, la banda firmó un contrato discográfico con el sello austriaco Seayou Records y lanzó su primer single: ‘Running’. El sencillo entró rápidamente en los charts de la Radio FM4 de Austria y la EGOfm de Alemania y se mantuvo allí durante varias semanas. Las canciones de su segundo EP, Big Delirium, entraron en rotación en varias emisoras de radio españolas como Radio 3, Ràdio 4 o Radio Primavera Sound. El pasado otoño el dúo realizó una gira por España, con escalas en Madrid, Valencia y el festival BIME en Bilbao.



Después de apoyar a la banda de rock estadounidense Algiers en su gira por Alemania, Atzur ahora están listos para presentar su primer álbum, Strange Rituals, este septiembre de 2023.