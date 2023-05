El elegido para sustituir a Taylor Hawkins es Josh Freese, uno de los baterías más reconocidos a nivel mundial que ha tocado en grupos de la talla de Nine Inch Nails, A Perfect Circle y Guns N’Roses.

Foo Fighters sin su nuevo batería

Apenas unos días después de lanzar su nuevo tema “Under You”, la banda ha despejado todas las dudas anunciando el nombre de nuevo batería. Como ya venían diciendo los rumores, el elegido para sustituir a Hawkins será Josh Freese, compositor y uno de los baterías más reconocidos de todo el mundo que cuenta con una amplia trayectoria a sus espaldas.

El fallecimiento de Taylor Hawkins en Bogotá de una sobredosis en marzo de 2022 a los 50 años sembró muchas dudas e incertidumbre sobre el futuro del grupo. Tras más de un año de espera y reflexión, los cinco miembros restantes han decidido seguir adelante con un nuevo miembro que aportará su más que probada experiencia y que dará continuidad a su maravilloso legado.

Josh Freese, cuyo nombre comenzó a surgir como posible reemplazo de Taylor Hawkins, había sido uno de los invitados especiales de Foo Fighters en los dos conciertos conmemorativos en honor al difunto batería. Estos conciertos se llevaron a cabo en Londres y Los Ángeles en septiembre.

Freese dio sus primeros pasos en la escena musical en The Vandal en 1989, que supuso el inicio de su exitosa carrera. De 1998 a 2001 lo fue de Guns N’Roses, de 1999 hasta 2011 de A Perfect Circle y de 2005 a 2008 de Nine Inch Nails. También fue batería de estudio de The Offspring en 2001 y durante un tiempo sustituyó a Zac Farro de Paramore.

Es importante destacar que la gira de Foo Fighters dará comienzo el 24 de mayo en Estados Unidos, principalmente realizando la mayoría de sus conciertos en suelo norteamericano. Además, contarán con dos actuaciones en Europa, específicamente en Alemania, programadas para el 4 y el 14 de junio respectivamente.