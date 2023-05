La banda de Atlanta va desde el garaje a la psicodelia pasando por el hip-hop y el rock. Vendrán a España a presentar su nuevo álbum, On and On and Gone, que se publicará el 2 de junio.

Gringo Star

Gringo Star comenzó su carrera en 2008 con el lanzamiento de All Y’all, si bien los hermanos Furgiuele han estado tocando juntos desde que eran niños, nacidos en una familia con fuerte conexión con la música georgiana. De hecho, ellos mismos explican que su abuelo empezó en la radio en los años 40 y 50: «Era un gran promotor de R&B, pinchaba música negra y organizaba espectáculos con Little Stevie Wonder, James Brown, Sam Cooke & the Soul Stirrers, y muchos espectáculos de gospel. Así que crecimos oyendo todas estas historias, escuchando toda esta música».

De este modo, los dos hermanos no tardaron en empezar a hacer música: cuando Nick tenía 15 años y Peter sólo 11, cogieron el bajo y la batería. Con el tiempo, los hermanos formaron Gringo Star y comenzaron la carrera que ha llegado a definir su última década.

All “Y’all” y Count Yer Lucky Stars obligaron al mundo a prestarles atención. Floating Out To See supuso una reinvención de su sonido, a través de la incorporación de más teclas y cuerdas en sus composiciones. The Sides and In Between se consagró como uno de sus mejores álbumes. Back to the City, de 2018, revitalizó su sonido con una nueva intensidad, oscura y brillante a partes iguales. La legendaria energía en directo de la banda queda plasmada en todas y cada una de sus giras, siendo uno de los puntos fuertes de la banda.

El nuevo disco

En 2023 publicarán On and On and Gone, su último disco de estudio en el que vuelven a presentar su personal estilo, basado en la psicodelia y el garaje, pasando por el hip-hop y el rock. La gira transcurrirá del 10 al 18 de junio y servirá para presentar este nuevo disco que saldrá publicado el día 2 de junio.

En total, la banda pisará nueve ciudades españolas: Barcelona (10 de junio, sala Wolf), Tarragona (11 de junio, Mojo Club), Zaragoza (11 de junio, La Lata de Bombillas), Madrid (13 de junio, Funhouse), Vigo (14 de junio, Kominsky), Lugo (15 de junio, Clavicémbalo), Gijón (16 de junio, Tizón Sound), Santander (17 de junio, espacio por anunciar) y Sopelada (18 de junio, La Atalaya del Gardoki).

Aunque sea su primera vez dentro de la Península, Gringo Star viene con un nombre consolidado dentro de la escena rock and roll de Atlanta, cargano con el peso del garaje en una ciudad mayormente conocida por sus aportaciones al rap. Han sido capaces de forjar su propio camino a lo largo de los años, a través de la reinvención constante y una ética de trabajo sin igual, acumulando una base de fans internacional, leal y entusiasta.