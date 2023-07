La joven artista canadiense repasa en “Baby Teeth” su vida personal acompañada de una guitarra acústica y un piano.

Haley Blais

Haley Blais es una antigua youtuber originaria de Vancouver. Su carisma y creatividad le han permitido llegar a los 20 millones de streams en todo el mundo y tener varias presentaciones sold out en Estados Unidos y Reino Unido. ¿El secreto? El toque íntimo y melancólico de sus himnos pop “para gritar en la almohada”.

Haley llegó a la familia Arts & Crafts México con el sencillo “Matchmaker”. Ahora, la joven alista lo que será su siguiente material de larga duración y presenta otro adelanto titulado “Baby Teeth”, una canción espontánea que recopila varios momentos de su vida. “Esta canción salió de mí sin pensar y tuve que sentarme con ella un poco para entender lo que realmente significa para mí”, menciona Blais.

Como creadora de contenido en internet, Haley acumula 18 millones de vistas y más de 165 mil seguidores. Al mismo tiempo, su carrera en la música comenzó en 2014, cuando decidió grabar canciones en su habitación bajo la línea DIY (Do It Yourself). En 2020 publicó su álbum debut Below the Salt, producido por el dúo indie Tennis. El material la hizo acreedora del título “la reina del pop nostálgico de Canadá” por i-D, al mismo tiempo que obtuvo reseñas positivas de FLOOD y Consequence.

En “Baby Teeth”, Haley Blais se acompaña de una guitarra acústica y un piano muy suave para presentar fragmentos de su historia personal. Cosas aparentemente insignificantes que la marcaron, como el olor del sótano de casa de sus papás, los cigarrillos de su mejor amiga y las bromas estilo Late Night Show. Crecer es difícil y Haley canta al final: “Cuando muera, sé que no me asustaré”.

Wisecrack es el segundo álbum de estudio de Haley Blais, el cual llegará a todas las plataformas el próximo 15 de septiembre. En un recorrido de 11 tracks, el material abordará la formación de nuevas familias en medio de la ruptura de los padres de la cantante. Una narrativa que irá entre los recuerdos de su infancia y la conformación de una nueva personalidad.Poético y lleno de texturas, sin descuidar el sentido del humor que caracteriza a la YouTuber.