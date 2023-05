El quinteto británico lanza un nuevo tema de la siere Post Human con referencias al mundo emo más allá de los 2000 y acompañado de un sanguinario videoclip.

Portada de Lost

Bring Me The Horizon lanza su nuevo y esperado single “LosT”. El tema forma parte de la mundialmente aclamada serie Post Human y sigue a los singles “DiE4u” y “Strangers”, que ya acumulan más de 150 millones de streams hasta la fecha.



“LosT” se acompaña de un vídeo musical cinematográfico dirigido por Jensen Noen. El vídeo, rodado en Los Ángeles, es un impactante festival gore de inspiración médica en el que aparecen Oli Sykes, Kevin de American Pie, y una gran dosis de humor.

La formación liderada por Oliver Sykes ha presentado novedades en su último trabajo musical. En esta ocasión, se aprecian influencias del emo más allá de los años 2000, combinadas con elementos electrónicos. No será de extrañar que esta canción de punk-pop se convierta en muy popular entre los fans de la banda.

Este single llega antes de una aparición muy especial como cabeza de cartel en el Download Festival el viernes 9 de junio. Esta será la primera aparición de la banda en un festival del Reino Unido desde el año pasado tras su participación en el festival Reading & Leeds.



El quinteto Bring Me The Horizon, nominado al BRIT y al Grammy y con múltiples ventas de platino, es una de las bandas de rock más electrizantes y exitosas surgidas en el Reino Unido. Bring Me The Horizon ha vendido más de 4 millones de álbumes en todo el mundo hasta la fecha, ha actuado con entradas agotadas en más de 40 países, incluidas dos noches con entradas agotadas en el O2 de Londres, una noche en The Forum de Los Ángeles, y ha cautivado a una multitud tradicionalmente no rockera en el Festival de Glastonbury en 2016 y 2018.