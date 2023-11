La cantautora Madi Diaz revela su segundo sencillo, “Don’t Do Me Good”, del anticipado álbum ‘Weird Faith’. Esta emotiva canción, un dueto con Kacey Musgraves, expresa la lucha por el amor incondicional frente a la inevitable tristeza. Diaz describe el tema como un acto de terquedad, esperanza y optimismo agresivo.

Madi Diaz, reconocida por su habilidad para tejer narrativas emocionales con melodías evocadoras, presenta el segundo adelanto de su próximo álbum, ‘Weird Faith’. El sencillo, titulado “Don’t Do Me Good”, es una conmovedora colaboración junto a la aclamada cantautora Kacey Musgraves.

El tema, que sigue la estela del primer sencillo “Same Risk”, ofrece una mirada introspectiva a la complejidad de las relaciones amorosas. Diaz, con su estilo honesto y directo, revela la lucha interna de persistir en un amor que parece desvanecerse. “Every time I try to walk away I stay, you knew I would,” expresan las voces entrelazadas de Diaz y Musgraves, reflejando la inevitabilidad del vínculo a pesar de su desgaste. La canción es un eco doloroso de la soledad y la perseverancia emocional en medio de una relación deteriorada.

En palabras de Diaz, “Don’t Do Me Good” es más que una balada desgarradora, es un retrato de la terquedad, la esperanza y el optimismo agresivo inherentes en el amor. Es el reconocimiento de persistir en un sentimiento a pesar de la creciente dificultad para ignorar la realidad de que la relación no mejora. Es, en esencia, un acto de valentía.

Esta colaboración no solo marca un momento destacado en la carrera de Diaz, sino que también subraya su enfoque colaborativo en ‘Weird Faith’. En esta producción, Diaz se une a destacados músicos como Sam Cohen, Konrad Snyder y Matt Barrick, así como a la dirección de Elizabeth Olmstead para el video musical.

El álbum, que se lanzará el 9 de febrero bajo el sello ANTI-, se sumerge en un territorio emocional distinto al de su álbum anterior, ‘History of a Feeling’. Si bien este último exploró la disolución de una relación larga y compleja, ‘Weird Faith’ examina el desafío de enamorarse nuevamente y las preguntas incesantes que esto despierta.

Este álbum, que refleja la madurez artística y emocional de Diaz, promete ser un hito en su carrera y una invitación para los oyentes a sumergirse en un viaje íntimo y reflexivo sobre el amor, la autenticidad y la valentía de seguir adelante a pesar de las cicatrices del pasado.

Diaz describe este álbum como una exploración de la valentía de intentar de nuevo después de haber sido profundamente herido por el amor. Es la naturaleza humana de intentar ser valiente en medio de la incertidumbre, la anticipación de un posible desastre amoroso y el cuestionamiento constante: “¿Estoy listo para esto? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo confiar en mí mismo para distinguir lo bueno de lo malo?”.

Uno de los momentos más impactantes del álbum es “Obsessive Thoughts”, un corte que captura la lucha contra los pensamientos obsesivos al comienzo de una relación. Las cuerdas temblorosas y la intensidad vocal de Diaz retratan la ansiedad y el torbellino emocional asociado con la confianza en alguien con tu corazón.

La narrativa de ‘Weird Faith’ se expande más allá de las típicas canciones de amor, cuestionando cómo abordar el tema sin caer en lo sentimental o lo cursi. Para Diaz, la respuesta radica en explorar la ansiedad y la vulnerabilidad inherentes al enamoramiento. Las letras desarmantemente honestas de Diaz se entrelazan con elecciones de producción audaces y decisivas que amplían el espectro sonoro del álbum.

El álbum abre con “Same Risk”, una canción que plantea la pregunta fundamental sobre los riesgos que implica amar profundamente. Esta pista, con sus momentos de desnudez emocional, establece el tono para un viaje que abarca desde la incertidumbre hasta la búsqueda de autenticidad en el amor.

El tema de la colaboración con Musgraves en “Don’t Do Me Good” resuena con la sensibilidad y la profundidad emocional que ha caracterizado la trayectoria de Diaz como compositora. Esta canción es un testimonio de la fuerza que surge de compartir experiencias emocionales desafiantes con un amigo cercano.

A lo largo de ‘Weird Faith’, Diaz expresa una gama de emociones que trascienden las convenciones del amor romántico. En “For Months Now” y “Hurting You”, confronta la realidad de una relación que se desvanece y la difícil decisión de dejar ir. Estos momentos desgarradores, respaldados por una producción sutil pero impactante, ilustran la complejidad del amor y el dolor asociado con las despedidas inevitables.