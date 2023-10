¡La espera ha terminado! Blonde Redhead acaba de lanzar su nuevo álbum, “Sit Down for Dinner”. Para aumentar la emoción, la banda nos sorprende con dos nuevos sencillos, “Sit Down for Dinner Pt. I” y “Sit Down for Dinner Pt. II”, acompañados de un impactante cortometraje.

El director del cortometraje, Sebastian Mlynarski, colaborador de largo tiempo de Blonde Redhead, ha creado una pieza visual única. “Sit Down For Dinner (Pts. 1 & 2)” combina fragmentos históricos de noticias con impresionantes tomas de los miembros fundadores de la banda, Kazu Makino y Amedeo y Simone Pace.

El álbum y sus dos temas principales están inspirados por un pasaje del libro de Joan Didion, “El Año del Pensamiento Mágico”, y por la reflexión personal de Makino sobre sus padres en Japón. “Sit Down for Dinner” evoca ese sentimiento omnipresente y abrumador de que la vida puede cambiar en un instante para cualquiera de nosotros. La línea de Didion, “La vida cambia rápido. La vida cambia en el instante. Te sientas a cenar y la vida tal como la conoces termina”, se convierte en el título del álbum.

Makino nos sumerge en su mundo con estas palabras: “‘Sit Down for Dinner’ está escrito como un diario y supongo que es confesional. ‘Parte 1’ comienza conmigo viviendo en una isla remota y contemplando qué hacer. ‘Parte 2’ es una carta a mis padres, inspirada en la escritura de la Sra. Didion. Toca temas de muerte y destino, y cómo avanzamos en nuestras vidas sin saber cuándo y cómo llegará el final (sin piedad). Me emociona la forma en que pude plasmar mis pensamientos bastante aterradores en medio de una música ‘alentadora’. Nunca adivinarías sobre qué estoy cantando.”

El cortometraje, como explica Mlynarski, aborda el concepto de la muerte en sus diversas formas y cómo afecta a nuestras vidas. Además, el trabajo visual explora temas culturales, como la discusión actual sobre la muerte de la masculinidad. “Para cada victoria, hay una derrota; para cada vencedor, hay un perdedor. Hasta cierto punto, creo que siempre somos ambos. Algunas personas mueren victoriosas en alguna colina, algunas mueren haciendo algo que aman, pero también podría haber alguien que muera preparándose para sentarse a cenar frente a su programa de televisión favorito”, nos cuenta Mlynarski.

“Sit Down for Dinner” es un álbum estructurado de manera impecable, impregnado de sensibilidad, claridad y determinación. Las melodías, aunque sutiles, crean un contraste con las letras sobre las luchas inevitables de la adultez. Es un testimonio meticuloso e inmersivo de la lógica interna única que Blonde Redhead ha refinado a lo largo de sus tres décadas de existencia, caracterizada por una sensación de persistente unión.

Con el lanzamiento del álbum, Blonde Redhead emprenderá una gira por América del Norte, el Reino Unido y Europa el próximo mes. En el espíritu de “Sit Down for Dinner”, la banda ha estado organizando cenas especiales en restaurantes selectos en Londres, París, Nueva York y Los Ángeles, ofreciendo a los fanáticos la rara oportunidad de pasar tiempo real con la banda.