Te recomendamos diez colecciones de canciones que te pueden hacer mucho más llevadero este sofocante verano.

Es una total avalancha. La de conciertos, ciclos y festivales. Pero también la de discos. Lo que iban a salir pero no salieron por todo eso que ya sabemos. Los que iban a salir y salieron en la fecha que estaba prevista. Los que no iban a salir pero aprovecharon que tenían un sobrante de canciones de aquellas grabaciones y no querían malgastarlas.

Los que te sorprenden y los que siguen fieles a sí mismos. Los que pegan un volantazo y los que apenas levantan la mirada del volante. Los que mezclan y los que solo suenan a sí mismos. Los que te gritan y los que te arrullan. Los que te hacen bailar y los que te hacen gozar tumbado en el sofá. O en una buena tumbona, junto a la piscina o la playa, que ya es hora.

Los que te alegran de buena mañana y los que te ponen melancólico. Los que te flipan y los que simplemente te agradan y te hacen algo de compañía. Los que te cogen por la solapa para no soltarte y los que dejas pasar. ¿Es posible llegar a todo? No. Radicalmente. Ni en tres vidas seguidas seríamos capaces de escuchar toda esa música que es como aliento para el alma.

Por eso nos gusta ponértelo fácil de vez en cuando aquí en Mússica, y dejarte gran parte del trabajo hecho con nuestras playlists y con nuestras recomendaciones, que en estas primeras semanas de verano se ciñen a estos diez discos (podrían ser veinte), a los que harías bien en dar una oportunidad.

1- Rocío Márquez y Bronquio – Tercer cielo (Universal)

No son los primeros en fundir flamenco con electrónica, pero puede que sí sean los primeros en hacerlo como si ambos fueran la misma cosa. Tradición y vanguardia, legado y modernidad, unidos gracias a la artista onubense y al músico electrónico jerezano Santiago Gonzalo.

Hay quienes dicen que puede marcar un antes y un después, como en su momento hizo el Omega (1996) de Lagartija Nick. Quizá sea una exageración. O no. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos seguro es que este disco es fascinante, y engancha.

2 – Harry Styles – Harry’s House (Columbia)

Hay más vida inteligente de la que nos pensamos a veces dentro del mainstream. De hecho, hay artistas indies aburridísimos y figuras híper comerciales divertidísimas. Eso también es un hecho.

Harry Styles es de esos artistas que cuentan sus canciones por millones de reproducciones en streaming, pero la nueva ración de funk y pop soleado cuenta con una estupenda producción, ni demasiado convencional ni demasiado sofisticada, y un buen puñado de buenas canciones.

3 – Michael Head & The Red Elastic Band – Dear Scott (Modern Sky)

Un gran artesano de la canción que envejece tan bien como un buen vino. El británico Michael Head encabezó durante años a dos de las mejores bandas nunca surgidas de Liverpool: The Pale Fountains y Shack.

Pero lo que seguramente nunca imaginó es que acabaría siendo una figura de culto tan reverenciada, con el tiempo, como aquel Arthur Lee (Love) cuya estela persiguió durante años. Este es el segundo disco acompañado por la Red Elastic Band, y es uno de los mejores de su carrera, que abarca más de cuarenta años.

4 – Angel Olsen – Big Time (Jagjaguwar)

Calma, hondura, espiritualidad… y una voz y una sensibilidad fuera de lo común. La norteamericana Angel Olsen perdió a sus padres en muy poco tiempo, también salió del armario para reconocer su homosexualidad, y este disco es una gloriosa forma de cicatrizar el dolor por la pérdida de seres queridos mediante la exaltación del amor, la esperanza y la vida, por muy tópico que pueda sonar todo. Un trabajo tradicional en las formas, porque no necesita querer sonar moderno para remover por dentro y conmover.

5 – Kendrick Lamar – Mr. Morale & The Big Steppers (Interscope/Universal)

Una nueva enciclopedia de la música negra de nuestro tiempo, y con orden y concierto. Eso es lo nuevo de Kendrick Lamar, el más grande rapero de lo que llevamos de siglo XXI (junto al mejor Kanye West).

Hip hop, soul, jazz, r’n’b y blues en una visión panteísta, omnívora, desbordantemente ambiciosa de la música, con hilo narrativo, conciencia social, autocrítica y talante visionario, como los más grandes músicos de la historia.

6 – Marta Knight – Strange Times Forever (La Castanya)

Difícil obtener un tan gran resultado con tan pocos medios y tan escaso bagaje previo. Marta Knight es de Martorell (Barcelona), solo tiene 23 años, y ha publicado un fabuloso disco de pop doméstico, sutil, emocionante y sereno.

Ella cita como referentes a Oasis, Johnny Cash, Bob Dylan y Tracy Chapman, también a Ben Howard, Courtney Barnett, Daughter, pero (sobre todo) suena aquí a sí misma.

7 – Miqui Puig – Miqui Puig canta. Vol. 7 (Primavera Labels)

La factoría de hits del músico vallesano no se agota, a sus 54 años. Tiene cultura musical de sobra y tambien sabe cómo aplicarla. Y si algo no escasea en este disco son canciones pegadizas y elegantes, de efecto fulminante.

Soul, funk, música disco, house, synth pop… de todo cabe en su coctelera, que destila un buen puñado de cortes que serían canciones del verano en cualquier mundo perfecto.

8 – Laura Veirs – Found Light (Bella Union)

Laura Veirs no es una gran conocida del público español, la verdad, pero su folk pop reclama a gritos un lugar en vuestro corazoncito, en el caso de que aún no la conozcáis.

Hace un par de años se divorció de su marido y productor, Tucker Martine, y es como si este nuevo comienzo le hubiera dado el impulso necesario para reorientar su brújula sin dejar de ser ella misma. Catorce canciones de un realismo mágico, que atrapan.

9 – The Smile – A Light For Attracting Attention (XL Recordings/Popstock!)

Son como Radiohead, pero sin su base rítmica habitual y con mayor espíritu de aventura. Hay veces en las que uno se siente más cómodo haciendo el papel de otros, aunque se le vea la cara y todo el mundo sepa su identidad real.

Bien, pues eso es lo que ha debido pasarles a Thom Yorke y Jonny Greenwood desde que se juntaron con Tom Skinner de Sons of Kemet. Uno delos mejores discos del año, que ya estrenamos aquí en su momento, pero hemos recuperado tras sus fantásticos conciertos por nuestro país estos últimos días.

10 – Guitarricadelafuente – La cantera (Sony)

Al igual que ocurre con lo de Rocío Márquez y Bronquio, tendrá que ser el tiempo el que se encargue de asegurar si este será o no será un disco pionero o influyente, de los que perfilan un molde imitado por otros durante años.

De momento, lo que sí sabemos es que lo que hace Álvaro Lafuente con las jotas tradicionales aragonesas, la canción latina y el pop, más aún si cuenta con Raül Fernández “Refree” como productor y catalizador, no lo está haciendo nadie.