La artista argentina presenta “El final de las cosas”, un segundo álbum en el que ensancha los márgenes del nuevo rock y que presentará de gira por España.

Todo concluye al fin, nada puede escapar. Pero hay finales que son inicios… o reinicios. Es el caso del segundo álbum de Barbi Recanati, que vive huyendo hacia adelante y pateando su propio tablero para, acto seguido, ver cómo las piezas se colocan solas en forma de canciones. Ahora sí que empieza todo.

Eso es lo que sucede en “El final de las cosas”, el esperado segundo álbum de la artista argentina, icono incontestable del rock de su país en lo que llevamos de siglo, y que llevaba tres largos años de silencio discográfico, tras el celebrado “Ubicación en tiempo real”. Un silencio que vino sostenido por el suficiente movimiento para que estuviera entretenida: un Premio Gardel a Mejor Álbum de Rock Alternativo y nominaciones a los Latin Grammy en 2021.

Ahora, Barbi Recanati consigue expandir los límites de un rock oscuro que le hace ojitos al sonido de proyectos como The Cure, Echo & the Bunnymen, The Horrors, The Kills o Jesus & Mary Chain, a la vez que la erige como una especie de PJ Harvey porteña, como demostró en los singles previos “Lo que queda” y “Fin del mundo”.

Pero, sobre todo, consigue acercar texturas de un rock que bebe del post-punk, del garage, del dreampop o del shoegaze controlado hacia frecuencias que nos llevan desde la pista de baile, las melodías pop más redondas, guiños casi jazzeros hasta el pogo más violento.

En poco más de media hora, la artista argentina nos invita a transitar por “El final de las cosas”, un estadio en el que la que fuera líder de Utopians durante más de una década consigue apostillar una idea de rock anguloso, reverberante, de nervio tenso, por momentos contenido y por momento especialmente expansivo.

Un álbum que Barbi Recanati estrenará primero de todo en una gira española que la tendrá pateando escenarios del circuito durante casi un mes, desde este viernes 16 de junio hasta el domingo 9 de julio inclusive, paseando por ciudades como Madrid, Barcelona, San Sebastián, Valencia y Bilbao.

En su gira española estará acompañada por otros colegas del circuito argentino y compañeros generacionales como Marilina Bertoldi, Benito Cerati, Paula Trama o Susi Pireli; para luego regresar a Argentina y Uruguay en una gira que ya tiene programadas fechas en ciudades como Montevideo, Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Tucumán.