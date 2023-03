Es el primer avance de su nuevo álbum, que presentará en Primavera Sound en junio, en Barcelona y Madrid.

La británica Georgia anuncia su regreso con un prometedor nuevo álbum Euphoric (2023), coproducido por Rostam (Haim, Carly Rae Jepsen, Clairo). Esta es la primera vez que Georgia trabaja con otro productor en su propio material. El resultado es su tercer álbum de estudio, con diez canciones que verán la luz el 28 de julio.

Euphoric (2023) es la continuación del último disco de Georgia, Seeking Thrills (2020), aclamado por la crítica, que la consolidó como una de las mejores productoras y compositoras actuales del Reino Unido. Desde entonces, Georgia ha colaborado con artistas de la talla de Mura Masa, Gorillaz, Shygirl, Baby Tate, Dan Carey y David Jackson, y más recientemente ha escrito con Olly Alexander de Years and Years y con Shania Twain. Toda esta experiencia se ha volcado en su próximo álbum.

Georgia también ha compartido el primer single del disco, “It’s Euphoric”, acompañado de un videoclip vibrante y atractivo, dirigido por Fa & Fon. Impulsada por un suave éxtasis, la canción se abre con una enraizada línea de bajo con la que Georgia juega a través de sus juguetones ritmos vocales (“I wasn’t saying much/ It was on the tip of my tongue”). “It’s Euphoric” fue el primer tema que Rostam y Georgia compusieron juntos y acabó dictando la totalidad del colorido paisaje sonoro del álbum.

Después de haber escrito sus dos últimos álbumes en un radio de tres metros de su habitación, para Georgia era importante encontrar un nuevo espacio físico y emocional en el que escribir: “¡Quería una aventura! Al ser una música de producción propia, es fácil quedarse atascado en una cosa o en un lugar”. Rostam le envió un DM a Georgia después de escucharla en la canción de Mura Masa “Live Like We’re Dancing”, y rápidamente se subió a un vuelo a Los Ángeles.

Después de 10 años de ser su principal colaboradora, una parte crucial del proceso de escritura fue aprender a renunciar al control. Y para Georgia, este registro es una rendición, “A mis problemas, a mi pasado, a mis defectos y al proceso de curación” y, a través de él, pudo guiarse a sí misma hacia una nueva forma saludable de liberación sin restricciones.

Además, Georgia ha anunciado un espectáculo íntimo en el Omeara de Londres el próximo mes y actuará en una serie de festivales este verano, incluidos Radio 1 Big Weekend, Reading and Leeds festival, Primavera Sound (en Madrid y Barcelona) y más.